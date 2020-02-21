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Яровинский: «Кокорин - матёрый гангстер, но мы им не интересовались»

сегодня, 11:03

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры (улыбается.) А если серьёзно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям.

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Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:42
Многогранный подтекст.Не стал размазывать сопли и слёзы по дороге безумия и бытия, а просто одним предложением объяснил всем сведущим людям, что Александр хороший и племенной бык, но пастух у него уже есть и если в будущем он отобьётся от стада в хорошем понимании этого слова, дорога в Рубин ему открыта.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:37
Игорь Томм, с чего ты взял что Ростов продаст Мамаева в Рубин?
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 12:35
Вот как раз для полноты банды именно Кокорина с Мамаевым и не хватает Слуцкому. Они Кокорина летом без всяких проблем и денег заберут. А там и Мамаев чувствую подтянется. Веселуха будет если не на матче то после матчей точно!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:32
Яровинский правильно сделал что не полез в дела Миллеров-Роттенбергов. Там всё было решено без вариантов
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:31
Каким образом "в деньгах потеряли" ?? По всем официальным данным Рубин купил Сутормина за 2 млн,а через 7 дней и 12 часов продал Сутормина за 3 млн.... За неделю "приподнять" 1 млн евро - это "потерять в деньгах.??" Илюша Шкурин тоже вон на 2 часа стал игроком Динамо Брест....а потом в ЦСКА...).... ...и что ...всё в убыток ??
а по не официальным данным, Рубин продал Сутормина за 50 тысяч рублей)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:23
Сказал как отрезал, Кокорин беспокойный пассажир, зачем такой клубу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил mat73
сегодня в 12:18
А Вы не в курсе, что РФ это по сути союз субъектов типа полноправных и всё такое? И что каждый отдельно взятый субъект РФ (область, край, республика, город федерального значения..) вправе вносить в общероссийские законы свои особенные законы, действующие на их территории, что-то от себя и для себя...
О как...век живи и век учись...))
Ну и в каких у нас регионах можно безнаказанно махать стульями......а в каких за это наказывают максимально..???
Прям Кодекс-Лайт...и Кодекс-Мах.....)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
сегодня в 12:15
Кроме фарм клуба газовой игрушки миллера Сочи никому уголовник не нужен.)))
Достаточно того что он нужен Зениту....
Был бы не нужен Зениту - очередь за ним была бы от Калининграда до Владивостока...
Если уж во время текущих "промосковских воспитательных работ " до конца первенства было много предложений...то что уж говорить в случае если б Зенит отпустил его в "свободное плавание"...как Краснодар Пашу....
Faustello
Faustello
сегодня в 12:15
По сравнению с Саймановым Кокорий просто гангстерский зародыш.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:06
Кроме фарм клуба газовой игрушки миллера Сочи никому уголовник не нужен.)))
mat73
mat73 ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:01
А разве закон на всей территории РФ не одинаков..??
А Вы не в курсе, что РФ это по сути союз субъектов типа полноправных и всё такое? И что каждый отдельно взятый субъект РФ (область, край, республика, город федерального значения..) вправе вносить в общероссийские законы свои особенные законы, действующие на их территории, что-то от себя и для себя...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Тень Аналитика
сегодня в 11:59
Разве Сайманов - путинская элита?) Я думал, так, местячковый босс
Ну да, будь он единоросс, вообще б не сел лол
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:58
Конечно матёрый гангстер, кассу "Зенита" подломил и в Сочи.
mat73
mat73 ответил Тень Аналитика
сегодня в 11:57
Угу, именно поэтому "ТАИФ" (компания клана Шаймиевых, куда они чуть ли не треть всех государственных предприятий республики переписали) сейчас практически крупнейшая в России частная компания... Очень жестко всю республику обокрали))
А это уже совсем другая история, и ты это думаю не хуже меня знаешь.
Про политику не будем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
сегодня в 11:56
Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям. все клубы знают, что когда Зенит и его филиалы обмениваются игроками, то лучше туда не лезть. Рубин в прошлом году с Суторминым обжегся, когда влезли и в итоге в деньгах потеряли. в остальном у нас честный и не продажный чемпионат.
Каким образом "в деньгах потеряли" ??
По всем официальным данным Рубин купил Сутормина за 2 млн,а через 7 дней и 12 часов продал Сутормина за 3 млн....
За неделю "приподнять" 1 млн евро - это "потерять в деньгах.??"
Илюша Шкурин тоже вон на 2 часа стал игроком Динамо Брест....а потом в ЦСКА...)....
...и что ...всё в убыток ??
severnyj84
severnyj84
сегодня в 11:56
Вряд ли Кокорин рубин вообще имел ввиду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил mat73
сегодня в 11:55
В Татари самые жесткие в РФ законы и требования, втч и по КоАПП и по УК, там со стулом наперевес по кафешке бегать точно не получится
А разве закон на всей территории РФ не одинаков..??
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил NEADEKVAT
сегодня в 11:54
Против Путинской элиты?) Ах ты нацпредатель))
Разве Сайманов - путинская элита?) Я думал, так, местячковый босс
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Тень Аналитика
сегодня в 11:53
"Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры" Вот так пошутил Яровинский, а откинувшийся криминальный авторитет и убийца из 90-х Сайманов не оценит юмора и в бетон закатает.
Против Путинской элиты?) Ах ты нацпредатель))
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил mat73
сегодня в 11:53
В Татари самые жесткие в РФ законы и требования, втч и по КоАПП и по УК, там со стулом наперевес по кафешке бегать точно не получится
Угу, именно поэтому "ТАИФ" (компания клана Шаймиевых, куда они чуть ли не треть всех государственных предприятий республики переписали) сейчас практически крупнейшая в России частная компания... Очень жестко всю республику обокрали))
berda2003
berda2003
сегодня в 11:52
всё-таки испугались вора в законе...
mat73
mat73
сегодня в 11:50
В Татари самые жесткие в РФ законы и требования, втч и по КоАПП и по УК, там со стулом наперевес по кафешке бегать точно не получится
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 11:43
"Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры"

Вот так пошутил Яровинский, а откинувшийся криминальный авторитет и убийца из 90-х Сайманов не оценит юмора и в бетон закатает.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:25
Матерый мажор...
112910415
112910415
сегодня в 11:21
умеет красиво говорить ... очень мне нравится !
particular
particular
сегодня в 11:19
Пока, кто-то бегал по горящим углям, можно было пробовать загребать жар..:))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:18
Скукотища...
По скорей бы чемпионат возобновили!
Уже на стад хочется за Зенит поболеть и в комментах светлое будущее спартака в ФНЛ пообсуждать.
yasukuni
yasukuni
сегодня в 11:15
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:14
    ВАм КАМАЗ для его претензий на зарплату надо было продать,вот и всё. Кто же на это пойдёт??? Пусть газом травится.
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар
    сегодня в 11:13
    Рассмотрите, пожалуйста, пользователя LOpp. Один сплошной негатив и троллинг в адрес других команд, практически в каждом комментарии.
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