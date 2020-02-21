Яровинский: «Кокорин - матёрый гангстер, но мы им не интересовались»

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры (улыбается.) А если серьёзно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям.
Ну и в каких у нас регионах можно безнаказанно махать стульями......а в каких за это наказывают максимально..???
Прям Кодекс-Лайт...и Кодекс-Мах.....)))
Ну и в каких у нас регионах можно безнаказанно махать стульями......а в каких за это наказывают максимально..???
Прям Кодекс-Лайт...и Кодекс-Мах.....)))
Был бы не нужен Зениту - очередь за ним была бы от Калининграда до Владивостока...
Если уж во время текущих "промосковских воспитательных работ " до конца первенства было много предложений...то что уж говорить в случае если б Зенит отпустил его в "свободное плавание"...как Краснодар Пашу....
Был бы не нужен Зениту - очередь за ним была бы от Калининграда до Владивостока...
Если уж во время текущих "промосковских воспитательных работ " до конца первенства было много предложений...то что уж говорить в случае если б Зенит отпустил его в "свободное плавание"...как Краснодар Пашу....
Про политику не будем.
Про политику не будем.
По всем официальным данным Рубин купил Сутормина за 2 млн,а через 7 дней и 12 часов продал Сутормина за 3 млн....
За неделю "приподнять" 1 млн евро - это "потерять в деньгах.??"
Илюша Шкурин тоже вон на 2 часа стал игроком Динамо Брест....а потом в ЦСКА...)....
...и что ...всё в убыток ??
По всем официальным данным Рубин купил Сутормина за 2 млн,а через 7 дней и 12 часов продал Сутормина за 3 млн....
За неделю "приподнять" 1 млн евро - это "потерять в деньгах.??"
Илюша Шкурин тоже вон на 2 часа стал игроком Динамо Брест....а потом в ЦСКА...)....
...и что ...всё в убыток ??
Вот так пошутил Яровинский, а откинувшийся криминальный авторитет и убийца из 90-х Сайманов не оценит юмора и в бетон закатает.
Вот так пошутил Яровинский, а откинувшийся криминальный авторитет и убийца из 90-х Сайманов не оценит юмора и в бетон закатает.
По скорей бы чемпионат возобновили!
Уже на стад хочется за Зенит поболеть и в комментах светлое будущее спартака в ФНЛ пообсуждать.
По скорей бы чемпионат возобновили!
Уже на стад хочется за Зенит поболеть и в комментах светлое будущее спартака в ФНЛ пообсуждать.