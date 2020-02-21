Яровинский: «Кокорин - матёрый гангстер, но мы им не интересовались»

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход нападающего «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры (улыбается.) А если серьёзно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям.