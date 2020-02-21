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Яровинский: «Долго думали над Комличенко, но в итоге купили Йевтича»

сегодня, 10:32

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход форварда Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо». На игрока также претендовали казанцы и ЦСКА.

Когда приглашаешь футболиста, ты несёшь за это ответственность. Не только перед болельщиками, но и перед самим игроком. Мы не были убеждены в том, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе. А как смотреть в глаза человеку, который пропустил из-за вас Евро? К тому же под Комличенко нужно выстраивать игру определённым образом, а Игнатьева мы приобрели раньше. Мы долго думали над Комличенко, но в итоге купили Евтича – классическую «десятку».

Что касается ЦСКА, мне кажется, там Комличенко рассматривали с учётом продажи Феди Чалова.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил makkie
сегодня в 11:07
Тебе лично Гинер сказал, что ненужное? Ерёменко вообще-то предлагали контракт в цска после дисквы, но он сам отказался.
Трошки поправлю - в Тарасовке комбикорма побаще предложили, вот финский хохол и повёлся. Лишнее подтверждение народной мудрости - предавший однажды предаст и дважды.
makkie
makkie ответил Serg_Diamond
сегодня в 10:57
То-то радости Спартаку! Спартак всегда подбирает за ЦСКА ненужное - Чистяков, Еременко...
Тебе лично Гинер сказал, что ненужное?
Ерёменко вообще-то предлагали контракт в цска после дисквы, но он сам отказался.
Аpбитр
Аpбитр ответил VeniaminS
сегодня в 10:52
В твиттер все нормально.
Добрый день.
Да, на Twitter подписку вижу, ждите очки.
На VK пока нет у Вас подписки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:47
Яровинский - топ...
Пилипчук - топ...
Их присутствие в московских клубах - половина успеха этих команд...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил makkie
сегодня в 10:47
Еще и Спартак вашего скаута Антона Чистякова переманил. Скоро Гинер сам будет ездить по Европе и талантов искать :)
То-то радости Спартаку! Спартак всегда подбирает за ЦСКА ненужное - Чистяков, Еременко...
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил makkie
сегодня в 10:44
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Эрик Бернар
    сегодня в 10:41
    Яровинский - даже более полезная фигура Рубину, чем Слуцкий. После ухода Олега у ЦСКА трансферы в принципе закончились.
    Трансферы закончились не по причине ухода Яровинского, а по причине отсутствия денег.
    makkie
    makkie ответил Эрик Бернар
    сегодня в 10:40
    Яровинский - даже более полезная фигура Рубину, чем Слуцкий. После ухода Олега у ЦСКА трансферы в принципе закончились.
    Еще и Спартак вашего скаута Антона Чистякова переманил.
    Скоро Гинер сам будет ездить по Европе и талантов искать :)
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар
    сегодня в 10:35
    Яровинский - даже более полезная фигура Рубину, чем Слуцкий. После ухода Олега у ЦСКА трансферы в принципе закончились.
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