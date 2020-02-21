Яровинский: «Долго думали над Комличенко, но в итоге купили Йевтича»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход форварда из «Млады Болеслав» в «Динамо». На игрока также претендовали казанцы и ЦСКА .

Когда приглашаешь футболиста, ты несёшь за это ответственность. Не только перед болельщиками, но и перед самим игроком. Мы не были убеждены в том, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе. А как смотреть в глаза человеку, который пропустил из-за вас Евро? К тому же под Комличенко нужно выстраивать игру определённым образом, а Игнатьева мы приобрели раньше. Мы долго думали над Комличенко, но в итоге купили Евтича – классическую «десятку».