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«Рубин» не планирует расторгать контракт с Тарасовым из-за перелома ноги

сегодня, 17:37

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов выразил поддержку полузащитнику Дмитрию Тарасову, который сегодня, 21 февраля, получил закрытый перелом малоберцовой кости на тренировке в Турции.

К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается.

Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации.

О расторжении контракта, конечно, речи не идёт. Дима — игрок «Рубина», часть нашей семьи. Ждём Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберёт форму.

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VIPded
VIPded
сегодня в 17:58
Понятное дело... Высудил бы ещё и побольше...)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:47
Наверное застраховали.
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