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Аналитик Daily Mail: «„Манчестер Сити“ финансово выгодно отстранение от ЛЧ»

сегодня, 18:19

Финансовый аналитик Киран Магуайр раскрыл нюансы исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два следующих сезона.

По мнению Магуайра, для «Сити» отстранение от ЛЧ финансово выгодно, так как лимиты финансового фэйр-плей в АПЛ менее требовательны, в сравнении с УЕФА.

«Сити» выиграет от того, что не примет участие в Лиге чемпионов, так как лимиты финансового фэйр-плей в УЕФА означают убытки в размере 30 миллионов евро за три года по сравнению со 105 миллионами фунтов стерлингов в рамках ограничений АПЛ.

Ранее отстранение «Ман Сити» от ЛЧ прокомментировал полузащитник команды Кевин Де Брюйне

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Все комментарии
Andryha84
Andryha84 ответил dino-hsv
сегодня в 19:01
"Daily Star сообщает, что по новым правилам футбольной ассоциации Англии, любой клуб, попавший в ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей, должен быть сослан в третий дивизион" выгодно
Вот именно. Я думаю АПЛ дождётся результатов апелляции и потом примет решение по МС.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:00
Поглядим на эту выгоду...)))
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 18:51
"Daily Star сообщает, что по новым правилам футбольной ассоциации Англии, любой клуб, попавший в ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей, должен быть сослан в третий дивизион"

выгодно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:38
А в этом есть смысл
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил волгодон 2
сегодня в 18:31
Такую финансовую выгоду без ЛЧ давно разгадал хитрый Спартак)
Он уже сейчас понимает, что в ФНЛ намного меньше средние зарплаты игрокам, и стремится туда)
kos198585
kos198585 ответил Аpбитр
сегодня в 18:26
Добрый День. За какие матчи Вам не начислили очки?
Вчера поставил на Хетафе в Лиги чемпионов 400 очков Утром проснулся посмотрел начислено только ежедневные 400 очков, а за выйгрыш нет.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:26
Такую финансовую выгоду без ЛЧ давно разгадал хитрый Спартак)
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