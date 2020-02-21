Аналитик Daily Mail: «„Манчестер Сити“ финансово выгодно отстранение от ЛЧ»

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сегодня, 18:19

Финансовый аналитик Киран Магуайр раскрыл нюансы исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два следующих сезона.

По мнению Магуайра, для «Сити» отстранение от ЛЧ финансово выгодно, так как лимиты финансового фэйр-плей в АПЛ менее требовательны, в сравнении с УЕФА .

«Сити» выиграет от того, что не примет участие в Лиге чемпионов, так как лимиты финансового фэйр-плей в УЕФА означают убытки в размере 30 миллионов евро за три года по сравнению со 105 миллионами фунтов стерлингов в рамках ограничений АПЛ .