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Тренер «Эйбара»: «Месси получит отдых? Этот мерзавец отдыхает на поле»

сегодня, 08:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар в преддверии матча с «Барселоной» в 25-м туре Примеры ответил на вопрос о том, ожидает ли он, что Лионелю Месси дадут отдохнуть перед игрой в Лиге чемпионов с «Наполи».

Я не думаю, что Месси будет отдыхать. Этот мерзавец отдыхает во время игры. Он знает, когда нужно включиться в неё, а когда отдохнуть. Если дать ему день отдыха, он ещё больше устанет, наблюдая за игрой с трибуны.

Однажды мы с «Осасуной» играли в Кубке Испании [на «Камп Ноу»]. Стало известно, что Месси играть не будет, так как он испытывает жар и боль в животе. Но в итоге его включили в состав, и он начал матч на скамейке запасных. Мы проигрывали 0:2, и тут я увидел, как Месси разминается. Он вышел на поле, забил два гола, и мы проиграли 0:4.

В прошлом туре чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» (2:1), а матч «Эйбара» с «Реалом Сосьедад» был перенесён на 10 марта из-за плохого качества воздуха после пожара на свалке в Басконии.

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olege7
olege7
сегодня в 09:19
Учимся мужским комплиментам..)
Agamaga
Agamaga
сегодня в 09:15
На эконом режиме наколотил мадридским симулянтам настолько, что его в кавычках называют королём Осасун и Хетафе.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:52
Ну вообще то так и есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:51
Этот мерзавец знает на ком стату делать
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:19
Всё верно"король" Осасун и Эйбаров!!!
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