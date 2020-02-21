Тренер «Эйбара»: «Месси получит отдых? Этот мерзавец отдыхает на поле»

Главный тренер «Эйбара» в преддверии матча с «Барселоной» в 25-м туре Примеры ответил на вопрос о том, ожидает ли он, что дадут отдохнуть перед игрой в Лиге чемпионов с «Наполи».

Я не думаю, что Месси будет отдыхать. Этот мерзавец отдыхает во время игры. Он знает, когда нужно включиться в неё, а когда отдохнуть. Если дать ему день отдыха, он ещё больше устанет, наблюдая за игрой с трибуны.

Однажды мы с «Осасуной» играли в Кубке Испании [на «Камп Ноу»]. Стало известно, что Месси играть не будет, так как он испытывает жар и боль в животе. Но в итоге его включили в состав, и он начал матч на скамейке запасных. Мы проигрывали 0:2, и тут я увидел, как Месси разминается. Он вышел на поле, забил два гола, и мы проиграли 0:4.