Моура: «Мы не можем плакать из-за травм Сона и Кейна»

Форвард «Тоттенхэма» после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что у «шпор» есть шансы пройти в четвертьфинал, несмотря на травмы основных нападающих команды и .

Мы можем перевернуть ситуацию, игра ещё не окончена. Мы не хотели такого результата. Мы хорошо справились с выбранной на игру системой, и у нас были возможности забить.

Мы проиграли, но ещё ничего не решено. Мы хорошо подготовимся к ответной встрече, и я уверен, что мы способны пойти туда и завоевать путёвку в четвертьфинал.

Потери Сона и Кейна? У нас есть и другие очень хорошие игроки, умеющие забивать. Мы потеряли двух больших форвардов, но не можем плакать по этому поводу. Такова игра.