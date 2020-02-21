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Моура: «Мы не можем плакать из-за травм Сона и Кейна»

сегодня, 07:20
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что у «шпор» есть шансы пройти в четвертьфинал, несмотря на травмы основных нападающих команды Харри Кейна и Хын-Мин Сона.

Мы можем перевернуть ситуацию, игра ещё не окончена. Мы не хотели такого результата. Мы хорошо справились с выбранной на игру системой, и у нас были возможности забить.

Мы проиграли, но ещё ничего не решено. Мы хорошо подготовимся к ответной встрече, и я уверен, что мы способны пойти туда и завоевать путёвку в четвертьфинал.

Потери Сона и Кейна? У нас есть и другие очень хорошие игроки, умеющие забивать. Мы потеряли двух больших форвардов, но не можем плакать по этому поводу. Такова игра.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:38
РБ силен сейчас, но...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:36
всё зависит от вас ))ну и лейпцига)))
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