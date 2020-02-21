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Неймар не включил Роналду в топ-5 действующих футболистов мира

сегодня, 07:40

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал свою пятёрку лучших игроков мира прямо сейчас. Стоит отметить, что бразилец не упомянул португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси, Суарес, Мбаппе, Погба... и Азар. Есть много футболистов, с которыми мне хотелось бы сыграть вместе. Ромарио – один из таких. Роналдо, хотя я играл с ним в его прощальном матче. Зидан и Ибрагимович.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вчера признался, что хотел бы возвращения Неймара в каталонский клуб.

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:00
Хороший набор.
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 07:59
ну так футбол - это пасы, дриблинг, самоотдача, игра на команду, голы. А Роналду соответствует только по одному компоненту.
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