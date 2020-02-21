Раньери: «Как будем останавливать Лукаку и Лаутаро? Цепями!»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Серии А с «Интером».
Нам нужно показать идеальную игру, надо проявить большое желание и атаковать в нужный момент. Должно сложиться понимание, как противостоять «Интеру». Мы знаем их сильные стороны и готовы к этой встрече.
Наши поражения в последних матчах? Это не психологическая проблема. Не хватает баланса. Эта битва будет идти до последнего тура.
Как будем останавливать Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Если серьёзно, попытаемся отрезать их от передач и перехватывать пасы.
Накануне «Интер» одержал победу над «Лудогорцем» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.