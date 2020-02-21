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Раньери: «Как будем останавливать Лукаку и Лаутаро? Цепями!»

сегодня, 18:34
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория23.02.2020 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Серии А с «Интером».

Нам нужно показать идеальную игру, надо проявить большое желание и атаковать в нужный момент. Должно сложиться понимание, как противостоять «Интеру». Мы знаем их сильные стороны и готовы к этой встрече.

Наши поражения в последних матчах? Это не психологическая проблема. Не хватает баланса. Эта битва будет идти до последнего тура.

Как будем останавливать Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Если серьёзно, попытаемся отрезать их от передач и перехватывать пасы.

Накануне «Интер» одержал победу над «Лудогорцем» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 

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Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 20:09
Сейчас скажут, что Раньери - расист, Лукаку - цепями)))
112910415
112910415
сегодня в 19:02
дорогу осилит идущий !
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:37
Лукаку цепляется за любой мяч который в метре от него пролетает. Как его отрезать?
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