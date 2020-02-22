«Наполи» добился волевой победы над «Брешией»

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сегодня, 00:38

В матче 25-го тура Серии А «Наполи» на выезде сумел добиться волевой победы над «Брешией». На гол Джона Чансельора на 20-й минуте неаполитанцы ответили во втором тайме точными ударами Лоренцо Инсинье и Фабиана Руиса.

В турнирной таблице «Наполи» поднялся на шестую строчку (36 очков), «Брешиа» на 19-м месте (16 очков).

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Наполи» 1:2 (1:0)

Голы: Чансельор 26 - Инсинье 49 (пенальти), Руис 54

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла, Бизоли, Дессена (Ндой 85), Тонали, Змргаль, Бьярнасон (Скрабб 65), Балотелли

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Руис, Демме (Аллан 86), Элмас (Зелински 76), Политано, Мертенс (Милик 67), Инсинье

Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Матею 49, Мертенс 67, Элмас 74, Мартелла 74, Дессена 77, Милик 90

Судья: Орсато Даниэле.

В прошлом туре «Наполи» обыграл «Кальяри».