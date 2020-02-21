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Московское «Динамо» разгромило минское «Динамо»

сегодня, 13:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

В товарищеском матче московское «Динамо» крупно обыграло минское «Динамо».

«Динамо» (Россия) - «Динамо» (Белоруссия) - 4:0 (2:0)
Голы:  Шимански 29, Игбун 43, Н’Жи 73, 76.

«Динамо»: Мицаев, Ордец, Шуньич (Рауш 46), Рыков (Евгеньев 61), Скопинцев (Соснин 69), Морозов, Нойштедтер (Плиев 69), Каборе, Игбун (Жоаозиньо 72), Шимански (Панченко 61), Н’Жи.

Напомним, что ранее московское «Динамо» сыграло вничью с «Минском» в контрольном поединке.

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Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:39
Помнится Минское Динамо унижало зенит (и только закулисная игра и судейский беспредел тогда помог бомжикам).
Так что давай Динамо М унижать питерцев теперь.
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