Московское «Динамо» разгромило минское «Динамо»

В товарищеском матче московское «Динамо» крупно обыграло минское «Динамо».
«Динамо» (Россия) - «Динамо» (Белоруссия) - 4:0 (2:0)
Голы: Шимански 29, Игбун 43, Н’Жи 73, 76.
«Динамо»: Мицаев, Ордец, Шуньич (Рауш 46), Рыков (Евгеньев 61), Скопинцев (Соснин 69), Морозов, Нойштедтер (Плиев 69), Каборе, Игбун (Жоаозиньо 72), Шимански (Панченко 61), Н’Жи.
Напомним, что ранее московское «Динамо» сыграло вничью с «Минском» в контрольном поединке.
Так что давай Динамо М унижать питерцев теперь.
Так что давай Динамо М унижать питерцев теперь.