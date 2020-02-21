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«Ницца» и «Брест» разошлись результативной ничьей

сегодня, 22:51
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 2Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Ницца» и «Брест» не выявили победителя.

В турнирной таблице «Ницца» идет на 8-м месте (37 очков), «Брест» на 12-й строчке (34 очка).

Ницца, стадион Альянс Ривьера

«Ницца» - «Брест» 2:2 (2:1)
Голы: Унас 23, Дольберг 33 - Грандсер 45, Данте 53 (автогол)

«Ницца»: Бенитес, Эрей, Данило, Данте, Нсоки, Унас (Маолида 70), Тюрам-Ульен, Лис-Мелу, Ганаго (Лусамба 64), Клод Морис, Дольберг
Главный тренер: Виейра Патрик.

«Брест»: Ларсоннер, Бело, Шардонне, Дуверне, Перро, Кур (Отре 68), Баттоккио, Белкебла, Грандсер (Маньетти 77), Кардона, Шарбонье (Ласн 86)

Предупреждения: Данило 6, Эрей 19, Нсоки 60

Судья: Пиньяр Жереми.

В прошлом туре обе команды одержали победы.

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