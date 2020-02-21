Победы «Арсенала» и «Ромы», поражение «Аякса». Итоги матчей 1/16 финала ЛЕ

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
«Брюгге» - «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голы: Деннис 15 - Марсьяль 36
«Лудогорец» - «Интер» 0:2
Голы: Эриксен 71, Лукаку 90+5 (пенальти)
«Айнтрахт» - «Ред Булл Зальцбург» 4:1
Голы: Камада 12, Камада 43, Камада 53, Костич 56 - Хван Хи-Чхан 85 (пенальти)
«Копенгаген» - «Селтик» 1:1
Голы: Ндойе 52 - Эдуар 14
«ЧФР Клуж» - «Севилья» 1:1
Голы: Дяк 59 (пенальти) - Эн-Несери 82
«Спортинг» - «Истанбул Башакшехир» 3:1
Голы: Коатес 3, Шпорар 44, Вьетто 51 - Вишча 77 (пенальти)
«Шахтер» - «Бенфика» 2:1
Голы: Алан Патрик 56, Коваленко 72 - Пицци 66 (пенальти)
«Хетафе» - «Аякс» 2:0
Голы: Дейверсон 37, Кенеди 90+3
«Вольфсбург» - «Мальме» 2:1
Голы: Брекало 49, Мехмеди 62 - Телин 47 (пенальти)
«Байер» - «Порту» 2:1
Голы: Аларио 29, Хацерц 57 (пенальти) - Диас Маруланда 73
АЗ - ЛАСК 1:1
Голы: Копмейнерс 86 (пенальти) - Рагуж 26
«Олимпиакос» - «Арсенал» 0:1
Гол: Ляказетт 81
«Вулверхэмптон» - «Эспаньол» 4:0
Голы: Жота 15, Невеш 52, Жота 67, Жота 81,
АПОЭЛ - «Базель» 0:3
Голы: Петретта 16, Штокер 53, Кабрал 66
«Рома» - «Гент» 1:0
Гол: Карлес Перес 13
«Рейнджерс» - «Брага» 3:2
Голы: Хаджи 67, Арибо 75, Хаджи 82 - Франсержио 11, Абель Руис 59
Напомним, что накануне «РБ Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.