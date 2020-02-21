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Победы «Арсенала» и «Ромы», поражение «Аякса». Итоги матчей 1/16 финала ЛЕ

сегодня, 01:00

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

«Брюгге» - «Манчестер Юнайтед» 1:1 
Голы: Деннис 15 - Марсьяль 36 

«Лудогорец» - «Интер» 0:2 
Голы: Эриксен 71, Лукаку 90+5 (пенальти) 

«Айнтрахт» - «Ред Булл Зальцбург» 4:1 
Голы: Камада 12, Камада 43, Камада 53, Костич 56 - Хван Хи-Чхан 85 (пенальти) 

«Копенгаген» - «Селтик» 1:1 
Голы: Ндойе 52 - Эдуар 14 

«ЧФР Клуж» - «Севилья» 1:1 
Голы: Дяк 59 (пенальти) - Эн-Несери 82 

«Спортинг» - «Истанбул Башакшехир» 3:1 
Голы: Коатес 3, Шпорар 44, Вьетто 51 - Вишча 77 (пенальти) 

«Шахтер» - «Бенфика» 2:1 
Голы: Алан Патрик 56, Коваленко 72 - Пицци 66 (пенальти) 

«Хетафе» - «Аякс» 2:0 
Голы: Дейверсон 37, Кенеди 90+3 

«Вольфсбург» - «Мальме» 2:1  
Голы: Брекало 49, Мехмеди 62 - Телин 47 (пенальти) 

«Байер» - «Порту» 2:1 
Голы: Аларио 29, Хацерц 57 (пенальти) - Диас Маруланда 73 

АЗ - ЛАСК 1:1
Голы: Копмейнерс 86 (пенальти) - Рагуж 26 

«Олимпиакос» - «Арсенал» 0:1 
Гол: Ляказетт 81 

«Вулверхэмптон» - «Эспаньол» 4:0 
Голы: Жота 15, Невеш 52, Жота 67, Жота 81, 

АПОЭЛ - «Базель» 0:3 
Голы: Петретта 16, Штокер 53, Кабрал 66 

«Рома» - «Гент» 1:0 
Гол: Карлес Перес 13 

«Рейнджерс» - «Брага» 3:2
Голы: Хаджи 67, Арибо 75, Хаджи 82 - Франсержио 11, Абель Руис 59 

Напомним, что накануне «РБ Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 01:14
Облом вышел у промеса и зе луиша.
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