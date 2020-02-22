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«Бавария» вырвала победу над «Падерборном»

сегодня, 00:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 2Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборнМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «Падерборном» в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (49) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Падерборн» (16) - последний.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Падерборн» 3:2 (1:1)
Голы: Гнабри 25, Левандовски 70Левандовски 88 - Србены 44, Михел 75

«Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Люка Эрнандес, Одриосола (Коман 63), Толиссо, Алькантара, Дэвис, Гнабри, Коутиньо (Мюллер 63), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродьек, Шонлау, Хольтманн (Ястржембски 29), Прогер , Гьясула , Василиадис, Антви-Аджей, Србены, Мамба (Михел 53)
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.

Предупреждения: Гьясула 34, Люка Эрнандес 54, Михел 61, Антви-Аджей 84

Судья: Шмидт Маркус.

Напомним, что в прошлом туре «Бавария» одержала победу над «Кельном».

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:01
и это хорошо
azures
azures
сегодня в 00:28
Баварию с победой!
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