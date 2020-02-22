«Бавария» вырвала победу над «Падерборном»

«Бавария» одержала победу над «Падерборном» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (49) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Падерборн» (16) - последний.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Падерборн» 3:2 (1:1)
Голы: Гнабри 25, Левандовски 70, Левандовски 88 - Србены 44, Михел 75
«Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Люка Эрнандес, Одриосола (Коман 63), Толиссо, Алькантара, Дэвис, Гнабри, Коутиньо (Мюллер 63), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродьек, Шонлау, Хольтманн (Ястржембски 29), Прогер , Гьясула , Василиадис, Антви-Аджей, Србены, Мамба (Михел 53)
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.
Предупреждения: Гьясула 34, Люка Эрнандес 54, Михел 61, Антви-Аджей 84
Судья: Шмидт Маркус.
Напомним, что в прошлом туре «Бавария» одержала победу над «Кельном».