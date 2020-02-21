ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в контрольном поединке

ЦСКА обыграл швейцарский «Рапперсвиль» в товарищеском матче.
ЦСКА - «Рапперсвиль» 3:0 (1:0)
Голы: Дивеев 17, Марадишвили 76, Гогуа 88
ЦСКА: Тороп (Помазун 46), Набабкин, Дивеев, Гогуа, Котин, Щенников, Бистрович, Бийол, Кучаев, Марадишвили, Шкурин.
Отметим, что вчера ЦСКА победил «Картахену» в контрольной игре.
вратарская линия без замечаний,
защита удивила не только крепостью, но и результативностью в атаке( 2 мяча),
Шкурин и Кучаев сыграли слабо. Марадишвили молодец.
Хорошая тренировка получилась.
вратарская линия без замечаний,
защита удивила не только крепостью, но и результативностью в атаке( 2 мяча),
Шкурин и Кучаев сыграли слабо. Марадишвили молодец.
Хорошая тренировка получилась.
17 летний кипер Тороп просто молодец. Акинфеев так же дебютировал за ЦСКА в 17 лет
17 летний кипер Тороп просто молодец. Акинфеев так же дебютировал за ЦСКА в 17 лет