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ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в контрольном поединке

сегодня, 15:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб РапперсвильРапперсвильМатч завершен

ЦСКА обыграл швейцарский «Рапперсвиль» в товарищеском матче. 

ЦСКА - «Рапперсвиль» 3:0 (1:0) 
Голы: Дивеев 17, Марадишвили 76, Гогуа 88

ЦСКА: Тороп (Помазун 46), Набабкин, Дивеев, Гогуа, Котин, Щенников, Бистрович, Бийол, Кучаев, Марадишвили, Шкурин.

Отметим, что вчера ЦСКА победил «Картахену» в контрольной игре.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:58
Надеюсь готовят Торопа на смену Игорю
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 16:57
Ура! Слава тренерскому гению нашего гуру! Уделал таки деревенских сыроделов.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:56
Защитники покуражились
VIPded
VIPded
сегодня в 16:55
Молодцы! Состав порадовал!)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:40
Хорошо потренировались на швейцарцах.:))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:39
По игре понравились Марадишвили и Котин. Думаю, из них будет толк. Также понравился Гогуа. В целом по этому сопернику нельзя делать никаких выводов о готовности игроков и команды в целом. Все же соперник явно был слабее. Но для игровой нагрузки сойдет
Prichal
Prichal
сегодня в 16:29
Рапперсвиль из какого горного села?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:22
Приятная Новость в преддверии праздника " Дня Защитника Отечества "
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:08
Итог игры:
вратарская линия без замечаний,
защита удивила не только крепостью, но и результативностью в атаке( 2 мяча),
Шкурин и Кучаев сыграли слабо. Марадишвили молодец.
Хорошая тренировка получилась.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:01
ЦСКА очередной матч выиграл с сухим счётом
17 летний кипер Тороп просто молодец. Акинфеев так же дебютировал за ЦСКА в 17 лет
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:58
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