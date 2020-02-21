Сборные России и Турции сыграли вничью на Кубке Легенд

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сегодня, 17:23

Сегодня, 21 февраля, состоялся матч группы А на Кубке Легенд по мини-футболу между сборными России и Турции. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Кубок Легенд. Группа А.

Россия - Турция 5:5 (4:2)

Голы: Головской, 7, 16, 26. Зырянов, 15. Аленичев, 17. — Дурсун, 10, 31. Шанли, 18. Алтынтоп, 33. Кабзе, 38.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.

Состав сборной Турции: Хамит Алтынтоп, Йылдырай Баштюрк, Ахмет Дурсун, Семих Шентюрк, Хасан Кабзе, Тунджай Шанлы, Али Гюнеш, Марко Аурелио, Тайфур Хавутчу, Эмре Ашик, Сердар Кулбилгле.