Футболисты «Рубина» поддержали Тарасова, который сломал ногу

Футболисты «Рубина» поддержали полузащитника Дмитрия Тарасова, который недавно сломал ногу.
Игроки казанского клуба вышли на товарищеский матч с «Шерифом» в специальных футболках.
Футболисты «Рубина» поддержали полузащитника Дмитрия Тарасова, который недавно сломал ногу.
Игроки казанского клуба вышли на товарищеский матч с «Шерифом» в специальных футболках.
"Танцуй под музыку
под эту лёгкую музыку".
Все это понты. Никто не знает, что будет через 3-6 месяцев. Одно ясно. Рубин будет платить ему, до конца контракта.
"Танцуй под музыку
под эту лёгкую музыку".
Все это понты. Никто не знает, что будет через 3-6 месяцев. Одно ясно. Рубин будет платить ему, до конца контракта.