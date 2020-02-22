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Футболисты «Рубина» поддержали Тарасова, который сломал ногу

сегодня, 14:12
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Футболисты «Рубина» поддержали полузащитника Дмитрия Тарасова, который недавно сломал ногу. 

Игроки казанского клуба вышли на товарищеский матч с «Шерифом» в специальных футболках.

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:00
Пора ему завязывать с футболом...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:30
Бузова отправляет СМС наверно ему:
"Танцуй под музыку
под эту лёгкую музыку".
Все это понты. Никто не знает, что будет через 3-6 месяцев. Одно ясно. Рубин будет платить ему, до конца контракта.
Aniva
Aniva
сегодня в 15:22
Опять к Бузовой вернется с такой поддержкой.
Faustello
Faustello ответил Nafnafik
сегодня в 15:09
В пердиве и с такой ногой играть можно.
С такой как у Тарасова даже со здоровой в пердиве делать нечего ))
Sunny.
Sunny.
сегодня в 14:20
Из Локо из-за травмы выкинули , все было нормально пока отдыхал как только вспомнил про футбол снова травма причем на ровном месте.. Уже сама природв говорит Тарасову - футбол не твое , иди в политику!
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 14:16
В пердиве и с такой ногой играть можно.
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