«Рубин» подтвердил, что Тарасов получил перелом ноги

Пресс-служба «Рубина» заявила, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.
32-летний игрок получил повреждение на тренировке команды. Напомним, что казанцы заключили контракт с футболистом всего лишь три дня назад.
https://www.youtube.com/watch?v=yuSh3Lg2l-k
Жёсткое совпадение.
Только дали контракт на полгода, и такая травма эпическая. Лечиться дольше чем контракт....
Печаль
Жёсткое совпадение.
Только дали контракт на полгода, и такая травма эпическая. Лечиться дольше чем контракт....
Печаль