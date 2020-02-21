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«Рубин» подтвердил, что Тарасов получил перелом ноги

сегодня, 16:09

Пресс-служба «Рубина» заявила, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.

32-летний игрок получил повреждение на тренировке команды. Напомним, что казанцы заключили контракт с футболистом всего лишь три дня назад.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny. ответил severnyj84
сегодня в 17:18
Рубин будет его теперь лечить до пенсии.
Путин все оплатит.
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 17:09
Хорошо , что свалил от нас.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:53
Получены первые видеокадры членовредительства Бузова!!!
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 16:47
Тарасову не нужно воспринимать вселенское чувство юмора всерьез.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:47
А говорят, что снаряд дважды в одну воронку не падает.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:46
Вот и усилились
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:41
Обмывал контракт?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:39
Что такое невезет и как с этим бороться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:27
Хорошо, что Бекиевич не был инициатором приглашения пенсионера. Щас бы один болельщик кричал, типа Бердыев у него ногу украл).
severnyj84
severnyj84
сегодня в 16:19
Рубин будет его теперь лечить до пенсии.
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 16:18
Да уж.
Жёсткое совпадение.

Только дали контракт на полгода, и такая травма эпическая. Лечиться дольше чем контракт....
Печаль
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:13
Желаю Тарасову успешного лечения. Вот что значит после полу года отдыха вернуться в большой футбол. Возможно эта травма приведёт к завершению карьеры
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