«Рубин» подтвердил, что Тарасов получил перелом ноги

1582290596

сегодня, 16:09

Пресс-служба «Рубина» заявила, что у полузащитника команды диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.

32-летний игрок получил повреждение на тренировке команды. Напомним, что казанцы заключили контракт с футболистом всего лишь три дня назад.