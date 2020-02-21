Тарасов сломал ногу. Три дня назад он подписал контракт с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил тяжелую травму. 32-летний футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период.
Напомним, что всего лишь три дня назад игрок подписал контракт с казанцами до конца текущего сезона. Теперь, вероятно, он пропустит концовку чемпионата России.
Видимо тренер ему не понравился
Видимо тренер ему не понравился
Всем Здоровья!!!
Всем Здоровья!!!
Нашел, отомстил.
Этого Тарасова почему то совсем не жалко.
Нашел, отомстил.
Этого Тарасова почему то совсем не жалко.
Здоровья Тараске
Здоровья Тараске
не могу вспомнить, что за обрывки событий вспоминаются ...
не могу вспомнить, что за обрывки событий вспоминаются ...