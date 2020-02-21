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Тарасов сломал ногу. Три дня назад он подписал контракт с «Рубином»

сегодня, 13:23

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил тяжелую травму. 32-летний футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период.

Напомним, что всего лишь три дня назад игрок подписал контракт с казанцами до конца текущего сезона. Теперь, вероятно, он пропустит концовку чемпионата России.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:16
Что-то подозрительно, независимый ренген пройти надо.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:11
Шатов на замену
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Игорь Томм
сегодня в 14:09
Слуцкий и Мамаев не совместимы
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:08
Здоровья пацану.
Видимо тренер ему не понравился
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:03
Волей-неволей подумаешь, что специально.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:03
Расходимся парни. Уже написали что у Тарасова был болезненный удар
drug01
drug01
сегодня в 14:02
Здоровья Дмитрию все будет хорошо....теперь можно и в ДОМ-2
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 14:02
Доил Локомотив, теперь будет доить рубин, не зря с Бузовой жил.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:48
Попахивает членовредительством... или порчей насланой...)))
Всем Здоровья!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:47
И как он умудрился?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:45
Игорь Томм, с чего ты взял что Ростов продаст Мамаева в Рубин?
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:44
Не полная информация,где и как?
Недоразмялся, как еще. Пора уже в Госдуму)
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 13:43
Замену в лице Мамаева надо срочно! Слуцкий не спи!
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 13:42
Повезло что лечиться будет на контракте! А если бы без контракта сломал то ни зарплаты и ни лечения!
denmig
denmig
сегодня в 13:41
Кто бы сомневался... Это вообще редкий приduрок!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:38
Красава тот мужик китайской наружности над которым этот бузов подшутил назвав короновирусом)
Нашел, отомстил.

Этого Тарасова почему то совсем не жалко.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 13:37
Дошутился как говорится)
Здоровья Тараске
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:36
Это жизнь...никто не застрахован...здоровья игроку...Рубину не унывать, не 40 же лямов € заплатили как некоторые...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:29
Не полная информация,где и как?
112910415
112910415
сегодня в 13:29
не играть, лечиться за счет клуба, судиться за больничные выплаты ...
не могу вспомнить, что за обрывки событий вспоминаются ...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 13:27
Это Бузова на него порчу навела...пора заканчивать с футболом. Здоровья.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 13:27
вот это подстава
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:26
Желаю Тарасову успешного лечения. В этой ситуации для него хорошо лишь то что успел заключить контракт и будет получать зарплату во время лечения. Контракт на пол года. За это время должен вылечится
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 13:25
Локомотив не захотел оплачивать лечение, рубин будет.
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