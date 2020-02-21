Тарасов сломал ногу. Три дня назад он подписал контракт с «Рубином»

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сегодня, 13:23

Полузащитник «Рубина» получил тяжелую травму. 32-летний футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период.

Напомним, что всего лишь три дня назад игрок подписал контракт с казанцами до конца текущего сезона. Теперь, вероятно, он пропустит концовку чемпионата России.