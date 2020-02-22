Слуцкий: «В матче с „Шерифом“ нам не хватило эмоционального фона»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над «Шерифом» в товарищеском матче.

Последняя игра на сборе – это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии. У футболистов не может в подсознании сидеть победа малой кровью, так как заключительная игра и не хочется получить травму. Плюс то, что у нас вчера случилось с Димой Тарасовым…

По моей практике, когда в команде происходит серьезная травма, тем более на глазах всей команды, это эмоционально действует отрицательно, потому что каждый переносит эту ситуацию на себя.

Наверное, сегодня нам не хватило эмоционального фона: то есть, если по качеству игры, по перестроению, по каким-то другим вещам было все достаточно неплохо, особенно до массовых замен, которые были сделаны уже в середине второго тайма. Если говорить про эмоциональный фон, который тоже очень важен, понятно, он сегодня был не на оптимальном уровне. Будем надеятся, что за оставшуюся неделю эмоциональное состояние мы приведём к единому знаменателю. Плюс, как всегда бывает на сборах: кто-то выпадал по микроповреждениям, кто-то не выпадал.