ГлавнаяНовости

Слуцкий: «В матче с „Шерифом“ нам не хватило эмоционального фона»

сегодня, 17:38
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Шерифом» в товарищеском матче.

Последняя игра на сборе – это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии. У футболистов не может в подсознании сидеть победа малой кровью, так как заключительная игра и не хочется получить травму. Плюс то, что у нас вчера случилось с Димой Тарасовым… 

По моей практике, когда в команде происходит серьезная травма, тем более на глазах всей команды, это эмоционально действует отрицательно, потому что каждый переносит эту ситуацию на себя. 

Наверное, сегодня нам не хватило эмоционального фона: то есть, если по качеству игры, по перестроению, по каким-то другим вещам было все достаточно неплохо, особенно до массовых замен, которые были сделаны уже в середине второго тайма. Если говорить про эмоциональный фон, который тоже очень важен, понятно, он сегодня был не на оптимальном уровне. Будем надеятся, что за оставшуюся неделю эмоциональное состояние мы приведём к единому знаменателю. Плюс, как всегда бывает на сборах: кто-то выпадал по микроповреждениям, кто-то не выпадал.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Филимонов: «С кем играть в финале Кубка Легенд разницы нет»
Сегодня, 18:56 Комментарии1
Непомнящий: «„Рубин“ повёл себя профессионально в ситуации с Тарасовым»
Сегодня, 17:44 Комментарии3
Дивеев: «Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой»
Сегодня, 11:19 Комментарии6
Рубашко: «Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за „Сочи“»
Сегодня, 10:35 Комментарии17
Бистрович оценил перспективы ЦСКА на оставшуюся часть сезона
Сегодня, 10:15 Комментарии9
Аршавин - о Рами: «Трудно сказать, усиление это или нет»
Сегодня, 10:10 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
сегодня в 17:42
В пердиве такого фона будет предостаточно.
unoejk
unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 17:42
Админ, в этой теме сразу два юзера меня оскорбляют. Разберитесь или я сам разберусь. На кнопки "караул" я понажимал.
Добрый день. Поправил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100