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Месси прервал самую длинную безголевую серию за 6 лет

сегодня, 18:44
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч идет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Таким образом, аргентинский форвард прервал свою самую длинную безголевую серию с сезона-2013/14. Она составила 398 минут.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny. ответил Трезвый повар
сегодня в 19:05
За Месси следят не только налоговая Аргентины, но и статистические аналитики
скорее статисты хейтеры
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:02
Король Эйбаров вернулся. Аха-ха)
Готов спорить, что в матче с Наполи будет невидимкой.)
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 18:54
и соперник подходящий, любимый, так сказать
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:52
За Месси следят не только налоговая Аргентины, но и статистические аналитики
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