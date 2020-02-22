Месси прервал самую длинную безголевую серию за 6 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Таким образом, аргентинский форвард прервал свою самую длинную безголевую серию с сезона-2013/14. Она составила 398 минут.
398 - Lionel Messi con su gol frente al Eibar, ha vuelto a marcar en @LaLiga tras 398 minutos de sequía goleadora. Regreso. pic.twitter.com/W46WOGfzUn— OptaJose (@OptaJose) February 22, 2020
Готов спорить, что в матче с Наполи будет невидимкой.)
Готов спорить, что в матче с Наполи будет невидимкой.)