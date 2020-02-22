Корень Мандрагоры

1582385383

сегодня, 18:29

«Соккер.ру» рассказывает об ещё одном объекте спора «Ювентуса» и «Интера».

Мандрагора - это европейский женьшень. Корень этого растения имеет очертания человеческой фигуры. Самому же растению приписывают разные чудодейственные свойства. Вообще-то съесть кусочек этого корня - всё равно что прыгнуть с крыши вниз головой. Однако алхимики и колдуны находили у волшебного корня разные чудодейственные способности. Главное самому не выкапывать его из земли. Иначе, растение закричит человеческим голосом, и горе тому, кто его извлёк на поверхность. Поэтому для добычи использовались собаки или даже поросята.

Но сами понимаете, что сайт «Соккер.ру» посвящён футболу, а не лекарственным растениям или средневековым суевериям. Речь пойдёт о футболисте, а не о причудливом корне. Будем знакомиться с полузащитником Роландо Мандрагорой, который по праву считается одним из самых умелых опорников в Италии. Даром что самом игроку всего 22 года.

Мандрагора - очень цепкий, подвижный и неуступчивый футболист. У него приличные физические данные плюс накачанная мускулатура. Роландо вынослив и отлично смотрится в единоборствах. Скорость, интуиция, быстрота при принятии решений. А ещё Мадрагора очень смел. Он нередко бросается под мяч, принимает удары на себя, зарабатывает синяки и ушибы. Всегда идёт на мяч с широко открытыми глазами и не убирает ног. Что ещё нужно хорошему центральному полузащитнику? Опыт. Это дело наживное. За спиной у Роландо два с половиной сезона в Серии А. Мелочь. Всё ещё впереди. Лет через семь, а то и меньше, он будет одним из лучших на этой позиции.

Мандрагора не ограничивается черновой, оборонительной работой. Он любит и, главное, умеет начинать атаки удинцев. Благодаря ему у «зебр» получаются быстрые выходы из обороны. При необходимости Роландо может и завершить атаку. Его гол в ворота «Дженоа» стал одним из лучших в сезоне 2018-19. В этом чемпионате молодой футболист ещё не огорчал чужих вратарей, но и турнир в Серии А ещё не закончен. Впереди ещё больше трети дистанции. Может и порадует голом-красавцем или просто голом.

Роландо уже сыграл разок за сборную Италии и не собирается на этом останавливаться. Он входит в число кандидатов для участия в чемпионате Европы. Посмотрим, что будет дальше. Но вполне вероятно, что «Удинезе» делегирует своего игрока на первенство континента.

Мандрагора - неаполитанец, но за «Наполи» никогда в жизни не играл. И не факт, что сыграет. Начинал в той же школе, что братья Фабио и Паоло Каннавара, но в 14 лет сорвался с родного места и уехал в Геную. Поэтому «Дженоа» имеет полное право называть футболиста своим воспитанником. Но в составе «Дженоа» он практически не играл. «Грифоны» одолжили молодого игрока «Пескаре», а потом продали его «Ювентусу».

Роландо был рад такому повороту событий. Он мечтал играть за «Юве», но ему лишь раз позволили выйти на несколько минут. Чемпионы Италии не нашли ничего лучшего, как предоставить Мандрагору во временное пользование «Кротоне». Хорошая школа. Уже будучи игроком «акул» Роландо стал капитаном итальянской молодёжки.

Спасти «Кротоне» от вылета даже старательности Мандрагоры оказалось недостаточно. «Акулы» покинули Серию А. Аренда закончилась, и молодой футболист вернулся в «Ювентус». Шанс заиграть? Нет. Чемпион предпочёл продать Роландо в «Удинезе» за 20 миллионов. Вот и облачился полузащитник в чёрно-белую полосатую футболку. Но не в ту, о которой мечтал.

Но Мандрагора профессионал. За короткий срок он стал лидером «Удинезе», ключевой фигурой. Играл почти во всех матчах, был лучшим в рядах удинцев. И остался таковым в текущем сезоне. Правда, схлопотал дисквалификацию... за богохульство. Не буду точно воспроизводить фразу, сказанную Мандрагорой, но что-то он там ляпнул про Бога и Деву Марию. За что ему впаяли матч отсидки. Камеры уловили момент, когда Роландо сыпал проклятьями, а те, кому надо, по губам расшифровали смысл сказанного. Сам футболист признал себя виновным и пообещал, что так больше не повторится. С тех пор удинец держит язык за зубами.

Удинец? Есть ощущение, что это понятие - временное. Летом за Мандрагору развернётся отчаянная схватка. У «Интера» и «Ювентуса» появилось новое поле боя. Стоило миланцам обмолвится о своём интересе к Мандрагоре, как о своём бывшем игроке вспомнил «Ювентус». Туринцы поняли, какого футболиста упустили, и те двадцать миллионов, вырученные от продажи в «Удинезе», - мелочь, по сравнение с талантом полузащитника. Поэтому в Турине хотят исправить эту ошибку, даже ценой затрат. Но «Интер» тоже не намерен уступать «старой синьоре». Ни в борьбе за скудетто, ни в споре за игрока. Сам Роландо когда-то обмолвился, что ему всегда нравилось, как играл Антонио Конте. Год назад это высказывание было б совершенно нейтрально, а сейчас - иная ситуация. Прямой намёк. Интересно, Конте об этом знает?

Контракт Мандрагоры с «Удинезе» будет в силе ещё три года. Сейчас футболист стоит примерно 30 миллионов евро, но это пока не начались торги. Удинцы умеют продавать своих футболистов. Поэтому спор «Интера» и «Ювентуса» - это ещё и борьба кошельков. Это аукцион. Посмотрим, кто окажется более расторопным. А может, в эту борьбу вмешается кто-то ещё. А может, «зебры» придержат футболиста, пока он вырастет в цене? Посмотрим, насколько опасным делом для больших клубов окажется извлечение корня Мандрагоры.