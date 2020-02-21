Как там наш Массимо?

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вчера, 23:19

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в греческой Суперлиге.

Казалось, вот только недавно бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил афинский АЕК . Но с 8 декабря прошло почти три месяца. Итальянский специалист перезимовал в столичном клубе, и можно дать первые оценки его работе.

Каррера принимал АЕК , когда тот шёл третьим. Сейчас афинские «двуглавые орлы» тоже третьи. Впрочем, и в итоговой таблице предыдущего первенства столичный коллектив был третьим. Стоило ли прибегать к услугам итальянского тренера?

Да, стоило. Под руководством Карреры АЕК провёл 11 встреч в Суперлиге. Семь из них выиграл, две завершил вничью и только раз проиграл. Единственное поражение пришлось на игру с чемпионом страны ПАОКом, причём в Салониках. Что касается встреч с самыми принципиальными оппонентами – «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», то их стоит занести в актив. С «легендой» из Пирея «жёлто-чёрные» сыграли в безголевую ничью, а «Панатинаикос» и вовсе обыграли, прервав победную серию «Пао». Примерно по такому графику Каррера, точнее «Спартак», двигался в первом сезоне итальянца. Другое дело, что шансы АЕКа повторить успех москвичей иллюзорны. АЕК отстаёт от ПАОКа на одиннадцать очков, а от «Олимпиакоса» на все тринадцать. До завершения двухкругового чемпионата осталось четыре тура. Но впереди ещё финальная пулька с участием шести сильнейших клубов страны, участие в которой АЕК себе гарантировал.

Другое дело, что финальная пулька мало что изменит для афинских «орлов». АЕКу предстоит серьёзная схватка с «Панатинаикосом» за третье место. Выхода в Лигу чемпионов третья позиция не даёт, но на кону престиж. Для АЕКа важно оказаться выше «Пао», и это одна из двух задач поставленных перед Массимо.

Задача номер два – выиграть Кубок. Здесь «двуглавые орлы» пока движутся в правильном направлении. Уже при Каррере пройдены «Астерас» в одной восьмой и «Панетоликос» в четвертьфинале. На горизонте полуфиналы с «Арисом». За вторую путёвку в финал поборются претенденты на чемпионство ПАОК и «Олимпиакос». Если учесть, что «легенда» и «двуглавые орлы» из Салоников сделали ставку на чемпионство, то у столичного клуба есть хороший шанс завоевать Кубок, которым АЕК не владел с 2016 года. В «Спартаке» у Карреры с хрустальным трофеем не срослось, может быть, получится с греческим клубом?

Во время зимнего трансферного окна состав АЕКа пополнили два футболиста. Одного – словенского защитника Жигу Лачи выкупили у словенской «Муры». Полузащитника грозненского «Ахмата» Дамиана Шиманьского и нападающего «Лас-Пальмаса» Серхио Араухо взяли в аренду. Аргентинец Араухо уже успел отличиться – забил победный гол в ворота «Пао». Еще один игрок, арендованный у словенской «Муры» защитник Джига Лачи был выкуплен.

Но вернёмся к чемпионату Греции. Главный конкурент АЕКа вообще и в текущем сезоне, в частности, «Панатинаикос», который, засидевшись на старте, зимой ожил, выдал серию побед и сумел запрыгнуть в большую шестёрку. О чемпионстве «Пао» может только мечтать, из Кубка он уже выбыл, но отказываться от борьбы за третье место не намерен. Даром что отставание от АЕКа составляет семь очков. Поэтому и была столь ценна победа «двуглавых орлов» в афинском дерби, добытая за счёт единственного гола Араухо.

Борьба за чемпионство ожидается нешуточная. «Олимпиакос», проигравший ПАОКу в прошлом сезоне титул, хочет взять реванш. Пока у «легенды» два очка преимущества. Всего ничего. В воскресенье лидерам играть в Салониках, и не исключено, что «легенда» потерпит своё первое поражение в чемпионате. Поэтому клуб из Пирея не особо выкладывался в недавней игре с «Арсеналом». Выигрыш Лиги Европы самому титулованному клубу Греции точно не светит, зато цена воскресной встречи очень высока. Может, и лидер сменится.

Хотя, «легенде» и «двуглавым орлам» из Салоников предстоит сыграть в этом сезоне ещё четыре раза. Дважды в полуфинале Кубка и ещё два раза на втором этапе Суперлиги. Там всё и решится. Кубок для обоих претендентов не столь важен, и как было сказано выше – это дополнительный шанс для команды Массимо Карреры.

В большой шестёрке не заполнены ещё две вакансии. На пятом месте относительно спокойно чувствует себя «Арис», - второй клуб из Салоников. У ОФИ, из столицы Крита Ираклиона положение более шаткое. На хвосте висят «Астерас» и «Ксанти». Но кто бы не стал пятое и шестое места по итогам двукругового чемпионата, вряд ли они смогут претендовать на что-то серьёзное. Разве что помешать остальным лидерам и повлиять тем самым на итоговое положение команд.

В споре бомбардиров уверенно лидирует нападающий «Олимпиакоса», французский марокканец Юссеф Аль-Араби, забивший 17 мячей. У ближайших преследователей - поляка Кароля Свидерского из ПАОКа и аргентинца Херонимо Барралеса («Астерас») на семь голов меньше. Почти половину своих мячей Аль-Араби забил после передач француза Матье Вальбуэна. Бывший полузащитник московского «Динамо» прекрасно вписался в игру «легенды». Матье забил семь мячей, сделал восемь голевых пасов, а руководство клуба предлагает ему новый договор. Во всяком случае, 35-летний Вальбуэна меньше всего напоминает доигрывающего свой футбольный век пенсионера.