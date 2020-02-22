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Рэмзи: «В матче со СПАЛом было важно взять три очка»

вчера, 23:02
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Серии А со СПАЛом (2:1). Аарон забил в этой встрече победный гол.

Результат в таких местах дается всегда с трудом, так что итог достойный. Было важно взять три очка. Впереди важная неделя, и это хороший способ ее начать. Позиция треквартисты (игрок, который является связующим звеном между обороной и атакой - прим. «Соккер.ру») – моя, я хотел на ней играть, когда переходил в «Юве». Всю свою карьеру я играл на этой позиции. С нее я делаю забегания в штрафную и забиваю голы, так что я чувствую себя на ней наиболее комфортно.

Матч с «Лионом» в ЛЧ будет очень важным, в этом турнире не бывает легких встреч. У нас отличная команда, так что мы должны добиться результата, который нас устроит. Это не легко, но нам это под силу.

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Alpribas
Alpribas
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