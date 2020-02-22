«Эйбар» – о покере Месси: «Всё, что нам остаётся, это аплодировать стоя»

Пресс-служба «Эйбара» в инстаграме высоко оценила игру форварда «Барселоны» в матче 25-го тура Примеры.

Капитан каталонцев оформил покер и помог свой команде одержать разгромную победу со счетом 5:0.

Мы страдаем от тебя. Пытаемся справиться с тобой. Но в итоге всё, что нам остается, это только аплодировать стоя.