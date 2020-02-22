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«Эйбар» – о покере Месси: «Всё, что нам остаётся, это аплодировать стоя»

сегодня, 22:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

Пресс-служба «Эйбара» в инстаграме высоко оценила игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче 25-го тура Примеры.

Капитан каталонцев оформил покер и помог свой команде одержать разгромную победу со счетом 5:0.

Мы страдаем от тебя. Пытаемся справиться с тобой. Но в итоге всё, что нам остается, это только аплодировать стоя.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 23:31
А кто кроме Месси может сделать покер аутсайдеру.
Sunny.
Sunny. ответил Groove000
сегодня в 23:24
Я сегодня написал обстоятельное письмо на эту тему на почту Соккера , надеюсь рассмотрят и будут выводы.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Groove000
сегодня в 23:24
Иногда хочется трансляцию "Арсенала" покомментировать... Так бы ушел)
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Sunny.
сегодня в 23:23
Я не выгораживаю Князя. Я пишу, что не всегда понятно значение слова провокация.
Sunny.
Sunny. ответил Эрик Бернар
сегодня в 23:21
Честно говоря, становится уже ничего не понятно. Поностальгировал по Соккеру начала 2010х годов - 7-дневный бан, хотя я не призывал никого забанить, не жаловался на репрессии (как на ветке СПАЛ-Ювентус Charismatic - "из-за таких, как Князь, люди ни за что улетают в суточный бан"). То, что на мои слова люди так прореагировали, это их проблемы и только их. А здесь происходит холивар между пользователями (тянущийся уже много месяцев), и один из них хвастается, как отправил в баню человека. Что мешало кому-нибудь из его оппонентов обвинить его в том, что модерация на его стороне? Вот вам и провокация. Больше того, * в ответ на моё сообщение о старом Соккере Так Себе Аналитик сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Славнов, - это сочли провокацией; * Charismatic сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Князь, - это пока не сочли провокацией. Ситуация крайне некрасивая. Ветки Ювентуса и Ливерпуля месяцами превращены в помойку, и об обсуждении этих клубов как таковых речи там нет. По сути это бросает тень на обоих. А тут 7дневный бан за куда менее опасное прегрешение. Я буду бороться за свои права до последнего.
Все правильно, только не понятно почему ты в каждом обзаце выгораживаешь того же Князя, у него подобных провокаций не меньше. Но ты об этом не упоминаешь. Не ищи врагов и друзей мы тут все подсудны.
Sunny.
Sunny. ответил Тень Аналитика
сегодня в 23:16
Неделю дали) Сижу вот с Тени)
аналогично)) И что свмое интресное одним и тем же)
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Эрик Бернар
сегодня в 23:05
Честно говоря, становится уже ничего не понятно. Поностальгировал по Соккеру начала 2010х годов - 7-дневный бан, хотя я не призывал никого забанить, не жаловался на репрессии (как на ветке СПАЛ-Ювентус Charismatic - "из-за таких, как Князь, люди ни за что улетают в суточный бан"). То, что на мои слова люди так прореагировали, это их проблемы и только их. А здесь происходит холивар между пользователями (тянущийся уже много месяцев), и один из них хвастается, как отправил в баню человека. Что мешало кому-нибудь из его оппонентов обвинить его в том, что модерация на его стороне? Вот вам и провокация. Больше того, * в ответ на моё сообщение о старом Соккере Так Себе Аналитик сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Славнов, - это сочли провокацией; * Charismatic сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Князь, - это пока не сочли провокацией. Ситуация крайне некрасивая. Ветки Ювентуса и Ливерпуля месяцами превращены в помойку, и об обсуждении этих клубов как таковых речи там нет. По сути это бросает тень на обоих. А тут 7дневный бан за куда менее опасное прегрешение. Я буду бороться за свои права до последнего.
Неделю дали) Сижу вот с Тени)
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 23:01
Лол, продолжение тех игроков аутсайдеров Ла Лиги, которые после матчей мечтали поменяться футболками и Роналду и Месси...

Теперь и клубы рады, когда им Месси оформляет покер.

Это не дно, дно было выше.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:57
Одной рукой аплодирую - другой жёстко втаскиваю себе в голову..
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил unoejk
сегодня в 22:56
Честно говоря, становится уже ничего не понятно.

Поностальгировал по Соккеру начала 2010х годов - 7-дневный бан, хотя я не призывал никого забанить, не жаловался на репрессии (как на ветке СПАЛ-Ювентус Charismatic - "из-за таких, как Князь, люди ни за что улетают в суточный бан"). То, что на мои слова люди так прореагировали, это их проблемы и только их.

А здесь происходит холивар между пользователями (тянущийся уже много месяцев), и один из них хвастается, как отправил в баню человека. Что мешало кому-нибудь из его оппонентов обвинить его в том, что модерация на его стороне? Вот вам и провокация.

Больше того,
* в ответ на моё сообщение о старом Соккере Так Себе Аналитик сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Славнов, - это сочли провокацией;
* Charismatic сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Князь, - это пока не сочли провокацией.

Ситуация крайне некрасивая. Ветки Ювентуса и Ливерпуля месяцами превращены в помойку, и об обсуждении этих клубов как таковых речи там нет. По сути это бросает тень на обоих.

А тут 7дневный бан за куда менее опасное прегрешение.
Я буду бороться за свои права до последнего.
112910415
112910415
сегодня в 22:49
здОрово !
unoejk
unoejk ответил Эрик Бернар
сегодня в 22:46
Ну хотя бы это - разве не провокация? Чел в открытую гордится тем, что его оппонента забанили на 7 дней. Раз для семидневного бана необязательно напрямую вас огорчать, хотелось бы почитать вашу реакцию на сей опус.
Добрый день. Нет.
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