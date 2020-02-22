«Эйбар» – о покере Месси: «Всё, что нам остаётся, это аплодировать стоя»

Пресс-служба «Эйбара» в инстаграме высоко оценила игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче 25-го тура Примеры.
Капитан каталонцев оформил покер и помог свой команде одержать разгромную победу со счетом 5:0.
Мы страдаем от тебя. Пытаемся справиться с тобой. Но в итоге всё, что нам остается, это только аплодировать стоя.
Теперь и клубы рады, когда им Месси оформляет покер.
Это не дно, дно было выше.
Теперь и клубы рады, когда им Месси оформляет покер.
Это не дно, дно было выше.
Поностальгировал по Соккеру начала 2010х годов - 7-дневный бан, хотя я не призывал никого забанить, не жаловался на репрессии (как на ветке СПАЛ-Ювентус Charismatic - "из-за таких, как Князь, люди ни за что улетают в суточный бан"). То, что на мои слова люди так прореагировали, это их проблемы и только их.
А здесь происходит холивар между пользователями (тянущийся уже много месяцев), и один из них хвастается, как отправил в баню человека. Что мешало кому-нибудь из его оппонентов обвинить его в том, что модерация на его стороне? Вот вам и провокация.
Больше того,
* в ответ на моё сообщение о старом Соккере Так Себе Аналитик сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Славнов, - это сочли провокацией;
* Charismatic сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Князь, - это пока не сочли провокацией.
Ситуация крайне некрасивая. Ветки Ювентуса и Ливерпуля месяцами превращены в помойку, и об обсуждении этих клубов как таковых речи там нет. По сути это бросает тень на обоих.
А тут 7дневный бан за куда менее опасное прегрешение.
Я буду бороться за свои права до последнего.
Поностальгировал по Соккеру начала 2010х годов - 7-дневный бан, хотя я не призывал никого забанить, не жаловался на репрессии (как на ветке СПАЛ-Ювентус Charismatic - "из-за таких, как Князь, люди ни за что улетают в суточный бан"). То, что на мои слова люди так прореагировали, это их проблемы и только их.
А здесь происходит холивар между пользователями (тянущийся уже много месяцев), и один из них хвастается, как отправил в баню человека. Что мешало кому-нибудь из его оппонентов обвинить его в том, что модерация на его стороне? Вот вам и провокация.
Больше того,
* в ответ на моё сообщение о старом Соккере Так Себе Аналитик сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Славнов, - это сочли провокацией;
* Charismatic сказал, что Соккер испортился из-за таких, как Князь, - это пока не сочли провокацией.
Ситуация крайне некрасивая. Ветки Ювентуса и Ливерпуля месяцами превращены в помойку, и об обсуждении этих клубов как таковых речи там нет. По сути это бросает тень на обоих.
А тут 7дневный бан за куда менее опасное прегрешение.
Я буду бороться за свои права до последнего.