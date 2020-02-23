«Спартак» поздравил Шмарова с днем рождения

Валерию Шмарову – 55! Поздравляем легендарного форварда красно-белых с Днём рождения! 🎁



Мы все помним про Тот Самый Гол в ворота киевского «Динамо», а сколько восторга сейчас бы вызвал гол на «Сантьяго Бернабеу» 😉 pic.twitter.com/Kdl9UDx5W4