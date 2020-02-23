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«Спартак» поздравил Шмарова с днем рождения

сегодня, 14:52

Пресс-служба «Спартака» поздравила экс-форварда Валерия Шмарова с днем рождения. 

Сегодня ветерану исполняется 55 лет. 

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Все комментарии
Alprish
Alprish
сегодня в 16:19
Был хорошим игроком, когда был спартак.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:05
Вот спецом открыл тетрадь времени, она с годами потрепалась прилично. Тогда инета не было. 89 год. Спартак-Динамо(К)
2:1
Кузнецов. Протасов.
Шмаров .
89 мин.
Золотой гол красавец.
С Днюхой его!
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 16:02
Поздравляю с 55-летием. Герой своего времени.
Сп62
Сп62
сегодня в 15:42
Игру помним. С рождением поздравляем.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:07
Поздравления Валерию.
Счастья и здоровья.
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