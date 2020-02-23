«Спартак» поздравил Шмарова с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» поздравила экс-форварда Валерия Шмарова с днем рождения.
Сегодня ветерану исполняется 55 лет.
Валерию Шмарову – 55! Поздравляем легендарного форварда красно-белых с Днём рождения! 🎁
Мы все помним про Тот Самый Гол в ворота киевского «Динамо», а сколько восторга сейчас бы вызвал гол на «Сантьяго Бернабеу» 😉 pic.twitter.com/Kdl9UDx5W4
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 23, 2020
Валерию Шмарову – 55! Поздравляем легендарного форварда красно-белых с Днём рождения! 🎁
Мы все помним про Тот Самый Гол в ворота киевского «Динамо», а сколько восторга сейчас бы вызвал гол на «Сантьяго Бернабеу» 😉 pic.twitter.com/Kdl9UDx5W4
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2:1
Кузнецов. Протасов.
Шмаров .
89 мин.
Золотой гол красавец.
С Днюхой его!
2:1
Кузнецов. Протасов.
Шмаров .
89 мин.
Золотой гол красавец.
С Днюхой его!
Счастья и здоровья.
Счастья и здоровья.