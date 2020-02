Роналду — 35! Азбука Криштиану в именах и лицах

В день рождения кумира миллионов «Соккер.ру» рассказывает о людях, которые больше других повлияли и продолжают влиять на КриРо.

Алекс Фергюсон. Главный человек в карьере Роналду. Именно сэр Алекс научил Криштиану не выделываться на публику, а играть в футбол с максимальной отдачей и эффективностью. Сэр Алекс всегда верил в талант португальца, упорно работал над его ментальным воспитанием: был строгим, когда нужна была строгость, был человечным, когда это требовалось. Переходя в «Реал», Роналду сказал просто: «Фергюсон — мой отец в футболе».

Болони Ласло. Вы точно знаете, что Криштиану играл под руководством Алекса Фергюсона и Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри, но все ли навскидку назовут имя тренера, под руководством которого Роналду дебютировал во взрослом футболе? Его зовут Ласло Болони, румынский специалист в начале «нулевых» тренировал «Спортинг» и верил в совсем юного Роналду, который под его руководством сыграл 30 матчей и забил 5 голов. Румын и сейчас при деле: возглавляет бельгийский «Антверпен».

Вейге Жозе. Первый агент Криштиану, самый влиятельный человек в португальском футболе на стыке веков. Когда Роналду было 16 лет, Вейге продвинул парня по службе: раскрыл глаза «Спортинга» на талантливого юношу и настоял на подписании первого для КриРо профессионального контракта в карьере (сроком на 4 года, с зарплатой 2000 евро в месяц и «клаусулой» 20 млн евро).

Джорджина Родригес. Роналду называет Джорджину «любовью всей своей жизни», они живут вместе, воспитывают детей и похожи на очень и очень счастливую пару. Однажды Роналду собирается сделать ее своей женой, хотя, по слухам, тайная церемония уже была.

Жорже Мендеш. Агент, чье влияние на карьеру Роналду нельзя переоценить, а еще Жорже стал близким другом Криштиану и его семьи. Дело в том, что упомянутый выше Вейге не слишком интересовался делами мелкой рыбешки, случайно попавшей в его сети, а проблемы накапливались: «Спортинг» не платил зарплату и не предлагал плана развития. Начинающий на тот момент агент Мендеш прознал об этом и пригласил Криштиану вместе с мамой на ужин, где пообещал быть самым внимательным и заботливым помощником юному таланту. И не соврал! Жорже подготовил большой трансфер в МЮ , через несколько лет провернул рекордную на тот момент сделку с «Реалом», а недавно уговорил Переса продать КриРо «Ювентусу».

Зинедин Зидан. Возглавив «Реал», Зидан вдохнул в Роналду уверенность, за что Криштиану безмерно благодарен французскому тренеру. Под руководством Зизу португалец выиграл свою третью, четвертую и пятую Лиги чемпионов, неизменно становясь лучшим бомбардиром в победных розыгрышах.

Ибрагимович Златан. Футбольная судьба не так часто сталкивала на футбольном поле Криштиану и Златана, хотя была одна лютая заруба в футболках Португалии и Швеции в стыках ЧМ -2014, тогда победителем вышел КриРо. Недавно швед вернулся в Серию A, где теперь играет за «Милан», и в своем стиле высказался о коллеге из «Ювентуса»:

«Встречу ли я в Италии настоящего Роналду? Хм, нет. Истинный Роналдо — бразилец, невероятный талант. Криштиану — продукт усердной работы. Мне смешно, когда говорят, что он принял новый вызов, перейдя в „Ювентус“. В команду, которая до его прихода семь раз подряд выиграла скудетто. Если ему нужен был вызов, надо было переходить в „Юве“, когда он играл в Серии B».

Карим Бензема. Лучший напарник в карьере Роналду: Карим создал для Роналду больше 30 голов, и Криштиану немногим реже помогал отличаться французу. Не удивительно, что португалец даже подкидывал руководству «Ювентуса» идею — пригласить Бензема из Мадрида.

Лионель Месси. Два величайших футболиста современности — Роналду и Месси, причем каждый из них благодаря этому соперничеству становился лучше и достигал больше, чем мог бы достигнуть без такого внешнего раздражителя. Криштиану и Лео с этим полностью согласны.

Мама. Мария Долореш — тот человек, благодаря которому звезда Роналду взошла. Не будь она хорошей матерью, ее сын мог пойти кривой дорожкой, просто перестать бороться задолго до того, как мир узнал его имя. Криштиану это прекрасно понимает:

«На моей матери держится вся семья. Всего, что у меня есть сейчас, добился благодаря ей. Я очень ей дорожу и теперь запрещаю смотреть важные матчи с моим участием — она слишком нервничает, дважды падала в обморок на стадионах… Я повторяю ей, что не могу ее потерять».

Нуну. Двоюродный брат и лучший друг Роналду в детстве. Это он первым стал играть за команду «Андоринья», а вскоре притащил за собой Криштиану, чтобы пинать мяч вместе.

Отец. Жозе Диниш Авейру ушел из жизни, когда его 20-летний сын готовился к матчу Россия — Португалия в рамках отбора ЧМ -2006. Отец Роналду умер в 52, у него отказала печень, Жозе был алкоголиком и мало времени уделял сыну, предпочитая ему пиво и что покрепче. Но отсутствие отцовского внимания по-своему мотивировало Криштиану: дети в таких случаях часто ищут причину в себе, у Роналду этот комплекс развился в желание быть лучше и заслужить похвалу недостижимую папы.

Понтес Леонель. Его имя не столь известно, но этот человек сыграл огромную роль в судьбе Роналду. Он был кем-то вроде опекуна, когда Роналду переехал с Мадейры в Лиссабон, где чуть ли не каждый день плакал, скучая по дому. Леонель показывал парню из глубинки Лиссабон, приглашал на обеды в свою семью и давал мудрые советы. Если сэр Алекс — футбольный отец Роналду, то Понтес — старший брат.

Руд ван Нистелрой. Отношения с голландцем у Роналду сразу не сложились. Руд был эгоистичен не только на поле, он постоянно цеплял молодого партнера на тренировках, а однажды перешел черту: издевался над Криштиану, называя его бедным сиротой, который нашел утешение на плече у Карлуша Кейруша после смерти отца-алкоголика. Этот инцидент стал последней каплей, после которого сэр Алекс решил убрать ван Нистелроя из МЮ .

Сантуш Фернанду. Человек по прозвищу «Инженер» сделал возможными международные победы сборной Португалии и Криштиану Роналду: под его руководством сегодняшний именинник выиграл чемпионат Европы и Лигу Наций. Успехи со сборной очень важны для Роналду.

Тренер Францишку Афонсо. Детство Роналду прошло на «Мадейре», в 8 лет он попал в команду «Андоринья», которую тренировал немолодой уже учитель физкультуры Францишку Афонсо. Считается, что он первым разглядел особенный талант в худосочном мальчишке и сделал все, чтобы тот с удовольствием и пользой играл в футбол в детстве, а еще по доброте душевной подкармливал супом и бутербродами. Два года назад Францишку Афонсо скончался в возрасте 78 лет.

Уилсон Рональд Рейган. Известный киноактер, а позже — 40-й президент США , в честь которого получил свое имя Роналду. Очень уж его отец симпатизировал американскому лидеру. Криштиану — это еще одно имя, а фамилия обладателя пяти «Золотых мячей» не так известна — душ Сантуш Авейру.

Фелиш душ Сантуш Моуриньо по имени Жозе. Лучший португальский игрок XXI века и лучший португальский тренер на самом деле недолюбливают друг друга. Началось все еще с матчей «Челси» против МЮ в АПЛ , а продолжилось выяснениями отношений в раздевалке «Реала», где Жозе выводил Роналду из себя требованиями отрабатывать в обороне. При этом под руководством Моуриньо КриРо забил больше всего голов в своей карьере — 168.

Хари Бадр. Из песни слов не выкинешь: дружба Криштиану с кикбоксером марокканского происхождения Бадром Хари обросла слухами и легендами преимущественно небесно-голубого цвета. Свечку, естественно, никто не держал, хотя регулярные полеты Криштиану из Мадрида в Марокко на частном самолете для встреч с другом Бадром стали вызывать беспокойство у мадридского «Реала». Впрочем, в своем профессионализме Роналду никогда не давал усомниться.

