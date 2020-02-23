«Лацио» обыграл «Дженоа» и приблизился к «Ювентусу»

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сегодня, 16:28

«Лацио» победил «Дженоа» в матче 25-го тура Серии А. Римляне располагаются на втором месте в турнирной таблице (59 очков). Их отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет один балл. Генуэзцы пребывают на 18-й строчке (22 очка).

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Дженоа» - «Лацио» 2:3 (0:1)

Голы: Кассата 57, Кришито 90 (пенальти) - Марушич 2, Иммобиле 51, Катальди 71

«Дженоа»: Перин, Бираски, Сумаоро, Масиелло, Анкерсен (Фальке 58), Бехрами, Шене, Кассата, Кришито, Фавилли (Пандев 58), Санабрия (Дестро 74)

Главный тренер: Никола Давиде.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Вавро, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 54), Альберто, Хони (Лаццари 62), Кайседо (Корреа 54), Иммобиле

Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Лейва 20, Масиелло 28, Сумаоро 69, Стракоша 76

Судья: Мареска Фабио.