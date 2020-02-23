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«Лацио» обыграл «Дженоа» и приблизился к «Ювентусу»

сегодня, 16:28
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» победил «Дженоа» в матче 25-го тура Серии А. Римляне располагаются на втором месте в турнирной таблице (59 очков). Их отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет один балл. Генуэзцы пребывают на 18-й строчке (22 очка).

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Дженоа» - «Лацио» 2:3 (0:1)
Голы: Кассата 57, Кришито 90 (пенальти) - Марушич 2, Иммобиле 51, Катальди 71

«Дженоа»: Перин, Бираски, Сумаоро, Масиелло, Анкерсен (Фальке 58), Бехрами, Шене, Кассата, Кришито, Фавилли (Пандев 58), Санабрия (Дестро 74)
Главный тренер: Никола Давиде.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Вавро, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 54), Альберто, Хони (Лаццари 62), Кайседо (Корреа 54), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Лейва 20, Масиелло 28, Сумаоро 69, Стракоша 76

Судья: Мареска Фабио.

Напомним, что накануне «Ювентус» обыграл СПАЛ в поединке 25-го тура чемпионата Италии. 

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Все комментарии
Это не дело
Это не дело ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:58
После фарсаполи Интер выйграл лч,а юве так и останеться с кабинетной чашкой 1985.
Я тебе расскажу одну историю.
Тот подаренный судьями КЕЧ, о котором весь мир знает, затрагивать не будем - там нет ни у кого сомнений, что кубок был куплен. Вопрос лишь во втором кубке. Туринские фанаты говорят, что он у них честный. Но так ли это?
Сейчас некоторые глоры туринского клуба говорят, что с Ювентуса частично сняли обвинения. Это на самом деле так - частично - верное слово. Но они не говорят почему-то, что с Моджи ничего не было снято, его вина полностью доказана и апелляцией не изменена - он виновен в разговорах с судьями, в которых теми или иными способами добивался благосклонности. А Моджи в те времена был генеральный менеджер Ювентуса.
Но это преамбула. В 1997-м году Можди так же был генеральным менеджером туринского клуба и именно в том году Ювентус выиграл Лигу Чемпионов. И вот теперь главный вопрос - мог он её выиграть честно с человеком у руля, которого осудили за подкуп судей и приговор оставили в силе даже после апелляции?
Вывод тут лишь один - Ювентус потому и не может ни разу взять ЛЧ, что на нём лежит проклятие двух купленных кубков.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:57
После фарсаполи Интер выйграл лч,а юве так и останеться с кабинетной чашкой 1985.
интересно Юве хоть раз в жизни выиграет ЛЧ?
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 17:55
Очень хороший результат! Есть большая вероятность выйти в ЛЧ! Ну очень хороший футбол показывают соперникам и своим болельщикам !
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
сегодня в 17:55
не понял
это и не удивительно....
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:49
После фарсаполи Интер выйграл лч,а юве так и останеться с кабинетной чашкой 1985.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:49
В первые за 10 лет в Сериале конкуренция три клуба бороться за скудо
Пора , пора подвинуть "старушку".
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 17:48
Я забыл,спасибо что напомнил.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:46
Недавно он помог Лацио выиграть Суперкубок Италии, на классе обыграв с командой кабинет)
Это не дело
Это не дело ответил juvenale
сегодня в 17:46
не понял
Нас это вообще не удивляет.
Это не дело
Это не дело
сегодня в 17:46
А я смотрю туринские глоры обживают новую команду на случай, если их клуб-таки покарают за систематическую прокачку судейских перков.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
сегодня в 17:43
да нам Рыбакам,без разницы,как ловить Язя,на удочку или сетями,вопрос лишь в том,по какому рецепту жарить.
не понял
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
сегодня в 17:40
Как тебе Жота ?сделал дубль Норвичу,может Ливерпуль обратит на него внимание?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
сегодня в 17:38
будущие чемпионы
да нам Рыбакам,без разницы,как ловить Язя,на удочку или сетями,вопрос лишь в том,по какому рецепту жарить.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:35
Значит Юве мстит Интеру за картонку 2006.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:34
неудивительно,что Дженоа находится в конце турнирной таблицы,если учесть,какой дырявый у неё голкипер и где они его отыскали,остаётся только догадываться.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:26
Красавчики
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:25
А как интер подарвался на своей же мине?они же выйграли дело,отправили юве в серию с.
Во-первых ничего они не выиграли, а только зашкварились ещё больше докладом Палацци. Во-вторых после фарсополи интер уже сколько без трофеев? Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:23
Просто Ливерпулю не нагрели шарики,соперник по сложнее,но ниче и не таких проходили.
Не таких проходили не вы, а Скомина. Аха-ха)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:22
Интрига...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:20
А как интер подарвался на своей же мине?они же выйграли дело,отправили юве в серию с.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:14
Просто Ливерпулю не нагрели шарики,соперник по сложнее,но ниче и не таких проходили.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:12
Если по чесноку, без договорных матчей,Милан как раз конкурент юве вахахахахаха
К стати, я посмотрел, как сквозера пригубили полосатый клык, жаль что зебриный не успеют вкусить. Аха-ха)
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 17:12
Лацио с победой!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:11
Если по чесноку, без договорных матчей,Милан как раз конкурент юве вахахахахаха
Без договорных матчей Милан бы и Альбинолефе не смог конкуренцию составить. Аха-ха)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил STVA 1
сегодня в 17:07
Он молодец,только Питер здесь не причём. Мастерство не в Питере заложено. А лег знатный был. Данни конечно тоже запомнился.
Данни,Жулиано,Гарай,Халк,Домингес,Кришито,Витсель,Шкртел,Тимощук....
Неплохая в недалёком прошлом была селекция...

А сейчас Бауыржана Исламхана на сборы привозим...и понять не можем...нужен он или нет...))))
beefs
beefs
сегодня в 17:03
Лацио составит конкуренцию...
борька
борька
сегодня в 17:02
Лацио будет чемпионом
juvenale
juvenale
сегодня в 17:00
будущие чемпионы
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 16:58
Если по чесноку, без договорных матчей,Милан как раз конкурент юве вахахахахаха
STVA 1
STVA 1 ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:56
Он молодец,только Питер здесь не причём. Мастерство не в Питере заложено. А лег знатный был. Данни конечно тоже запомнился.
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