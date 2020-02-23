«Лацио» обыграл «Дженоа» и приблизился к «Ювентусу»

«Лацио» победил «Дженоа» в матче 25-го тура Серии А. Римляне располагаются на втором месте в турнирной таблице (59 очков). Их отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет один балл. Генуэзцы пребывают на 18-й строчке (22 очка).
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Дженоа» - «Лацио» 2:3 (0:1)
Голы: Кассата 57, Кришито 90 (пенальти) - Марушич 2, Иммобиле 51, Катальди 71
«Дженоа»: Перин, Бираски, Сумаоро, Масиелло, Анкерсен (Фальке 58), Бехрами, Шене, Кассата, Кришито, Фавилли (Пандев 58), Санабрия (Дестро 74)
Главный тренер: Никола Давиде.
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Вавро, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 54), Альберто, Хони (Лаццари 62), Кайседо (Корреа 54), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Лейва 20, Масиелло 28, Сумаоро 69, Стракоша 76
Судья: Мареска Фабио.
Напомним, что накануне «Ювентус» обыграл СПАЛ в поединке 25-го тура чемпионата Италии.
Тот подаренный судьями КЕЧ, о котором весь мир знает, затрагивать не будем - там нет ни у кого сомнений, что кубок был куплен. Вопрос лишь во втором кубке. Туринские фанаты говорят, что он у них честный. Но так ли это?
Сейчас некоторые глоры туринского клуба говорят, что с Ювентуса частично сняли обвинения. Это на самом деле так - частично - верное слово. Но они не говорят почему-то, что с Моджи ничего не было снято, его вина полностью доказана и апелляцией не изменена - он виновен в разговорах с судьями, в которых теми или иными способами добивался благосклонности. А Моджи в те времена был генеральный менеджер Ювентуса.
Но это преамбула. В 1997-м году Можди так же был генеральным менеджером туринского клуба и именно в том году Ювентус выиграл Лигу Чемпионов. И вот теперь главный вопрос - мог он её выиграть честно с человеком у руля, которого осудили за подкуп судей и приговор оставили в силе даже после апелляции?
Вывод тут лишь один - Ювентус потому и не может ни разу взять ЛЧ, что на нём лежит проклятие двух купленных кубков.
Тот подаренный судьями КЕЧ, о котором весь мир знает, затрагивать не будем - там нет ни у кого сомнений, что кубок был куплен. Вопрос лишь во втором кубке. Туринские фанаты говорят, что он у них честный. Но так ли это?
Сейчас некоторые глоры туринского клуба говорят, что с Ювентуса частично сняли обвинения. Это на самом деле так - частично - верное слово. Но они не говорят почему-то, что с Моджи ничего не было снято, его вина полностью доказана и апелляцией не изменена - он виновен в разговорах с судьями, в которых теми или иными способами добивался благосклонности. А Моджи в те времена был генеральный менеджер Ювентуса.
Но это преамбула. В 1997-м году Можди так же был генеральным менеджером туринского клуба и именно в том году Ювентус выиграл Лигу Чемпионов. И вот теперь главный вопрос - мог он её выиграть честно с человеком у руля, которого осудили за подкуп судей и приговор оставили в силе даже после апелляции?
Вывод тут лишь один - Ювентус потому и не может ни разу взять ЛЧ, что на нём лежит проклятие двух купленных кубков.
Неплохая в недалёком прошлом была селекция...
А сейчас Бауыржана Исламхана на сборы привозим...и понять не можем...нужен он или нет...))))
Неплохая в недалёком прошлом была селекция...
А сейчас Бауыржана Исламхана на сборы привозим...и понять не можем...нужен он или нет...))))