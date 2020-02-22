ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером»

сегодня, 22:21
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» (57) - располагается на втором месте, «Лестер» (50) - третий.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер Сити» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Голы: Габриэл Жезус 80

Нереализованный пенальти: - Кун Агуэро 62

«Лестер Сити»: Шмейхель, Союнджу, Эванс, Фукс, Перейра, Тилеманс, Прат (Джеймс 85), Мэддисон, Чилуэлл, Ихеаначо (Барнс 46), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди 58), Менди, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Марез, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 77), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Судья: Тирни Пол.

Ранее «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию»
Сегодня, 22:25 ВидеоКомментарии9
«Лейпциг» уничтожил «Шальке» и сократил отставание от «Баварии»
Сегодня, 22:20 ВидеоКомментарии16
Голы Роналду и Рэмзи принесли «Ювентусу» победу над СПАЛом
Сегодня, 21:54 ВидеоКомментарии91
«Марсель» уступил «Нанту» на своём поле
Сегодня, 21:26 ВидеоКомментарии3
«Локомотив» обыграл Чайку»
Сегодня, 20:55 Комментарии6
«Крылья Советов» обыграли «Торпедо»
Сегодня, 20:26 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeron112
Valeron112
сегодня в 23:48
Парни поднимуться .... мда 2 года гоманду 12 разделают - будет МС -"Мужиком" , а то барышня денежная) , не ну понятно ЛЧ - этому мешку не взять. Просто СОЧУСТВУЮ.
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответил 25процентный клоун
сегодня в 23:48
Только в твоих мечтах больше шансов что посыпется Спартак после зимнего перерыва и вылетит в ФНЛ отрыв то от зоны вылета всего лишь в четыре очка
волгодон 2
волгодон 2 ответил Groove001
сегодня в 23:40
За что опять бан?)
соккер стремится создать секцию девушек из высшего общества с рекламой фонбета на весь экран
Groove001
Groove001
сегодня в 23:25
За что опять бан?)
dimagas2
dimagas2 ответил vastudio
сегодня в 23:13
Так вас же того....)))
Не пали контору ,может еще кто не в курсе)))
vastudio
vastudio ответил Strikers188
сегодня в 23:10
С победой Манчестер Сити!! Очень важные 3 очка в аспекте борьбы за 2 место и места в Лиге Чемпионов!!
Так вас же того....)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил dimagas2
сегодня в 23:09
2030
vastudio
vastudio ответил da da da
сегодня в 23:08
лучший клуб АПЛ с победой
Ливер завтра играет)
dimagas2
dimagas2 ответил da da da
сегодня в 23:07
лучший клуб АПЛ с победой
Тебе еще не надоело?)))
da da da
da da da
сегодня в 23:02
лучший клуб АПЛ с победой
dimagas2
dimagas2 ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:58
Сити заслуженно выиграл , полузащита у них крутейшая ! Лестеру пора вниз , МЮ может их обогнать к маю !
В мае какого года ,можно уточнить?)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:52
Юве судью купили?
h8you
h8you
сегодня в 22:50
все как обычно
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 22:43
МС с победой!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:41
Купили
Roman73
Roman73
сегодня в 22:39
Совсем другая интенсивность матча, не то что в примере.
По упорству матч на уровне Лиги Чемпионов.
Лестер защищался в силу Реала , но атаковал похуже.
Сити доминировал ,конечно, но с такой реализацией Кубок Чемпионов не возьмёшь.
А жаль , талантливая команда.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил 25процентный клоун
сегодня в 22:38
Врядли,рекорд Арсенала не за горами.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 22:37
Лестер не плохо держались, но все решил класс игроков МС, который выше.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 22:33
С победой первую команду Манчестера.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 22:29
После матраса вы скорее всего посыпетесь и на финише будут несколько очков отрыва
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 22:28
Следующие на очереди мадридские дельфины.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:28
Обгоните только в кабинете.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:27
отлично)
МанСити с победой!
А я немного поднял)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 22:26
Плохой результат для нас
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 22:25
Беда у сити с пенками.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:25
Сити заслуженно выиграл , полузащита у них крутейшая !
Лестеру пора вниз , МЮ может их обогнать к маю !
unoejk
unoejk ответил Lucky luciano
сегодня в 22:22
я так понимаю это бан на сутки?и премодерация где-то близко?
Добрый день. Да, он.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 22:22
С победой Манчестер Сити!!
Очень важные 3 очка в аспекте борьбы за 2 место и места в Лиге Чемпионов!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100