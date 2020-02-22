«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером»

Генеральная репетиция. «Спартак» готов к сезону? За неделю до матча с «Динамо» в РПЛ «Спартак» провел контрольный матч с

Браво, Фрэнки и Жиру! И как же так, Жозе? «Тоттенхэм» был в шаге от попадания в топ-4, но снова отдалился от своей цели,