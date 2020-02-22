«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером»

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» (57) - располагается на втором месте, «Лестер» (50) - третий.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер Сити» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Голы: Габриэл Жезус 80
Нереализованный пенальти: - Кун Агуэро 62
«Лестер Сити»: Шмейхель, Союнджу, Эванс, Фукс, Перейра, Тилеманс, Прат (Джеймс 85), Мэддисон, Чилуэлл, Ихеаначо (Барнс 46), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди 58), Менди, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Марез, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 77), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Судья: Тирни Пол.
Ранее «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом».
По упорству матч на уровне Лиги Чемпионов.
Лестер защищался в силу Реала , но атаковал похуже.
Сити доминировал ,конечно, но с такой реализацией Кубок Чемпионов не возьмёшь.
А жаль , талантливая команда.
По упорству матч на уровне Лиги Чемпионов.
Лестер защищался в силу Реала , но атаковал похуже.
Сити доминировал ,конечно, но с такой реализацией Кубок Чемпионов не возьмёшь.
А жаль , талантливая команда.
МанСити с победой!
А я немного поднял)
МанСити с победой!
А я немного поднял)
Лестеру пора вниз , МЮ может их обогнать к маю !
Лестеру пора вниз , МЮ может их обогнать к маю !
Очень важные 3 очка в аспекте борьбы за 2 место и места в Лиге Чемпионов!!
Очень важные 3 очка в аспекте борьбы за 2 место и места в Лиге Чемпионов!!