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«Монако» без Головина с трудом добыл ничью в матче с «Дижоном»

вчера, 23:54
ДижонЛоготип футбольный клуб Дижон1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде сумел добыть ничью в матче с «Дижоном». Российский полузащитник Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации.

В турнирной таблице монегаски идут на 5-м месте (39 очков), «Дижон» на 17-й строчке (27 очков).

Дижон, стадион Гастон Жерар

«Дижон» - «Монако» 1:1 (0:0)
Голы: Бальде 56 - Марипан 79

«Дижон»: Рунарссон, Шафик, Экюэль-Манга, Агер, Мендиль, Амальфитано, Ндонг, Мавидиди (Кадис 73), Саммаритано (Марье 62), Шоер (Бальде 6), Таварес
Главный тренер: Жобар Стефан.

«Монако»: Леком, Агилар, Марипан, Бадьяшиль, Балло-Туре, Бакайоко, Адриен Силва, Фофана, Слимани, Бен-Йеддер, Йоветич (Фабрегас 78)
Главный тренер: Роберт Морено.

Судья: Летексье Франсуа.

В прошлом туре «Амьен» отобрал очки у ПСЖ.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:48
нагонят в следующем матче очки...
Valeron112
Valeron112
сегодня в 00:26
Сане здоровья - "ты нам летом нужен"- конкретно в июне.
drug01
drug01
сегодня в 00:17
Жаль потеряны очки......
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:10
Головин виноват
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 00:09
С Головиным бы проиграли точно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:57
Все таки Саша важнейший игрок для Монако. Без него и темп не тот, и остроты мало. Классно вырос парень в одного из ведущих в Лиге1.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 23:56
Без Головы не тянут.
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