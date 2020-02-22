«Монако» без Головина с трудом добыл ничью в матче с «Дижоном»

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде сумел добыть ничью в матче с «Дижоном». Российский полузащитник Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации.
В турнирной таблице монегаски идут на 5-м месте (39 очков), «Дижон» на 17-й строчке (27 очков).
Дижон, стадион Гастон Жерар
«Дижон» - «Монако» 1:1 (0:0)
Голы: Бальде 56 - Марипан 79
«Дижон»: Рунарссон, Шафик, Экюэль-Манга, Агер, Мендиль, Амальфитано, Ндонг, Мавидиди (Кадис 73), Саммаритано (Марье 62), Шоер (Бальде 6), Таварес
Главный тренер: Жобар Стефан.
«Монако»: Леком, Агилар, Марипан, Бадьяшиль, Балло-Туре, Бакайоко, Адриен Силва, Фофана, Слимани, Бен-Йеддер, Йоветич (Фабрегас 78)
Главный тренер: Роберт Морено.
Судья: Летексье Франсуа.
В прошлом туре «Амьен» отобрал очки у ПСЖ.