«Реал» уступил «Леванте»

«Реал» проиграл «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (53) располагается на втором месте, «Леванте» (29) - 13-й.
Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия
«Леванте» - «Реал» 1:0 (0:0)
Гол: Моралес 79
«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Гонсалес, Гарсия, Моралес (Мартинес Андрес 81), Вукчевич, Кампанья, Барди, Марти (Мелеро 67), Майораль (Леон Лимонес 88)
Главный тренер: Лопес Пако.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 82), Каземиро, Кроос, Иско (Лукас 73), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 67)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Рамос 10, Марти 35, Каземиро 71
Судья: Эрнандес Алехандро Хосе.
Ранее «Барселона» разгромила «Эйбар».