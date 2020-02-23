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«Реал» уступил «Леванте»

сегодня, 00:51
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» проиграл «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (53) располагается на втором месте, «Леванте» (29) - 13-й.

Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия

«Леванте» - «Реал» 1:0 (0:0)
Гол: Моралес 79

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Гонсалес, Гарсия, Моралес (Мартинес Андрес 81), Вукчевич, Кампанья, Барди, Марти (Мелеро 67), Майораль (Леон Лимонес 88)
Главный тренер: Лопес Пако.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 82), Каземиро, Кроос, Иско (Лукас 73), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 67)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Рамос 10, Марти 35, Каземиро 71

Судья: Эрнандес Алехандро Хосе.

Ранее «Барселона» разгромила «Эйбар».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:05
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответил ESPANOL
сегодня в 16:29
    LaFur1aRoja
    LaFur1aRoja
    сегодня в 15:03
    Че с лицом фанбои ?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответил dok66
    сегодня в 14:54
    Такое тоже бывает . Хотели одной левой ..
    Нет, не хотели одной левой. Выкладывались по полной, разве это не было заметно даже не вооруженным взглядом?...
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил Юрий Сенатов 1
    сегодня в 14:09
    Никакого спада у "Реала" ! Команда играла в полную силу, мощно и если бы выиграла, это было бы принято как должное. Но так иногда бывает, причем с любой, даже выдающейся, командой: при полном преимуществе не идет мяч в ворота - и все тут, хоть убей.
    Есть проблема, у Бенземы, Азара спад, Винисиус с Родриго еще юниоры. Запасаемся попкорном, скоро час X с Ливером гы-гы
    violent
    violent
    сегодня в 14:05
    єто несправедливо
    MORGENSHTERN
    MORGENSHTERN
    сегодня в 13:53
    Реаль проиграл чемпионат Барселонале!
    dok66
    dok66
    сегодня в 13:47
    Такое тоже бывает . Хотели одной левой ..
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 13:19
    Позор!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 12:11
    Слабаки
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответил ESPANOL
    сегодня в 11:58
    У Реала спад, провал, такое бывает. Главное, что темп не теряют и играют, быстро переходя от обороны к атаке. У Барсы это медленно получается. 5:0 не должно вводить в заблуждение, потому как соперник играл в открытый футбол, в котором Барселона чувствует себя уверенно, но когда она играет с закрытыми командами, умеющими применять прессинг, сразу возникают проблемы. На матч с Ман Сити Реал выйдет супермотивированным
    Никакого спада у "Реала" ! Команда играла в полную силу, мощно и если бы выиграла, это было бы принято как должное. Но так иногда бывает, причем с любой, даже выдающейся, командой: при полном преимуществе не идет мяч в ворота - и все тут, хоть убей.
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 11:31
    Леванте очень организованно действовал в обороне. И контратаки неплохо проводил, есть игра в коротки и длинный пас налаженная. Стоит похвалить тренера этой команды. Ну и автора гола, конечно. Закинул так закинул!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 11:28
    Нежданьчик
    cevin cigan
    cevin cigan ответил 95-shishani-95
    сегодня в 11:24
    Конечно выпадает, ему же не дают время сыграться. Тренировки и игры сильно отличаются ведь. Ему нужно время именно в играх, чтоб сыграться. Под стиль Зидана так же подошёл бы высокий и резкий Холланд! Как и Хакими
    " ....под стиль Зидана..." Бро,я извиняюсь,а как ты в двух словах опишешь "стиль Зидана"? Я вот пытаюсь,уже который год расшифровать этот "стиль" и у меня не получается. Скажем честно.....нет никакого на хрен стиля,забьют за счёт индивидуалки или со стандарта - вот и весь стиль нынешнего Реала!
    alex spartakovih
    alex spartakovih
    сегодня в 10:50
    да уж!с реалом что то не так!
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 10:48
    У Реала спад, провал, такое бывает. Главное, что темп не теряют и играют, быстро переходя от обороны к атаке. У Барсы это медленно получается. 5:0 не должно вводить в заблуждение, потому как соперник играл в открытый футбол, в котором Барселона чувствует себя уверенно, но когда она играет с закрытыми командами, умеющими применять прессинг, сразу возникают проблемы. На матч с Ман Сити Реал выйдет супермотивированным
    Букмекер920
    Букмекер920
    сегодня в 10:47
    Все срочно берите кредиты, закладывайте квартиры, машины и ставьте на Барселону, ведь она точно выиграет такой Реал, ведь он даже Леванте не одолел! Ахахах!
    Букмекер920
    Букмекер920
    сегодня в 10:42
    В это поражение только школьники поверили, МС и Барселоне конец.
    galem72
    galem72
    сегодня в 10:33
    К арабам готовы! ))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 10:32
    Классный матч,Леванте бились как львы на поле! Барсу с заслуженным 1-м местом!
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответил Incredulous
    сегодня в 10:21
    Вот за Эриксена, - это вообще больная тема. Как можно было упустить его? Тем более, что цена его была копеечная, даже если бы не заиграл, то потеряли бы немного, хотя по сравнению с нынешними Кроосом и Модричем, думаю он смотрелся куда лучше и полезнее для команды.
    Потому что Зидун вытащил откуда-то Вальверде и все стали на него молиться аххах
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 10:08
    Молодцы!
    даже не жаль проигранной ставки)
    No problem
    No problem
    сегодня в 09:41
    Это полный миздец ребята.
    Слов нет, эмоций...да ну и 3.
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответил NGYRZ
    сегодня в 09:18
    Реал перестал бежать вперёд в контратаку. Вот и голов не стало. А позиционно атаковать команду с хорошей плотной обороной или автобусом любому будет тяжело. Поэтому мы и увидели сегодня мельтешение перед штрафной Леванте. И у меня такое ощущение, что в контратаку игроки не бегут специально, так как Зидан запретил это делать, чтобы не допускать обрезов
    Cayman
    Cayman ответил NGYRZ
    сегодня в 09:14
    Ну что молодцы, так держать...!🤦 Мне кажется, если Барселона все свои матчи будет проводить вторым составом и частенько проигрывать, то даже тогда она будет чемпионом Ла лиги, а Реал ПРОСР..Т его. Эта какая-та карма Мадрида. Я фиг пойму, что с этой команде происходит?! Вот казалось только, только наладили игру в защите, но в атаке стали импотентами! Раньше при Роналду в атаке был порядок, а в защите бардак! Неужели этот Реал не может найти баланс и играть одинаково отлично и тут и там???!!! Эти два чемпионства, что Реал заработал с 2010 года, просто можно брать и смело умножать на 4, учитывая как Реал играл все эти годы! П.С. Кто Азару дал 7 номер??? После Роналду выведите этот номер из оборота и закрепите его за Португальцем, либо дайте человеку поиграть в другом номере и посмотрите, достоин ли он носить семерку!
    если уж за Раулем не закрепли, то за средным игрокам точно не будут
    Romchik1989
    Romchik1989 ответил NGYRZ
    сегодня в 09:03
    Определяю возраст глора по комментарию.

    Если уж и закреплять семерку, то за легендой Раулем, а не за легендой пенальтистом.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 09:00
    Пора Зиданке на покой ....
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 08:58
      Леха Малышев
      Леха Малышев ответил Pancher_95
      сегодня в 08:55
      Йович молодец,когда выходит на поле видно, что хочет работать. я про то что у них с Бейлом инфекция какая то была
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 08:54
      Меня это радует!
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