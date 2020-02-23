«Милан» не удержал победу над «Фиорентиной»

В матче 25-го тура Серии А «Милан» на выезде не удержал победу над «Фиорентиной». Счет в матче на 56-й минуте открыл нападающий «россонери» Анте Ребич, «фиалки» ответили на 84-й минуте точным ударом защитника Эрика Пульгара с пенальти.
В турнирной таблице «Милан» идет на 7-м месте (36 очков), «Фиорентина» на 13-й строчке (29 очков).
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Милан» 1:1 (0:0)
Голы: Пульгар 85 (пенальти) - Ребич 56
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола (Игор 73), Кастровилли (Кутроне 68), Пульгар, Данкан, Дальберт, Кьеза, Влахович
Главный тренер: Якини Джузеппе.
«Милан»: Доннарумма (Бегович 52), Конти, Габбиа (Мусаккьо 74), Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 80), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Беннасер 12, Чалханоглу 25, Касерес 76, Тео Эрнандес 85
Удаления: Дальберт 62
Судья: Кальварезе Джанпаоло.
В прошлом туре обе команды добились побед.
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
Причем не имеет значения, в каком положении находилась рука и было ли это касание случайным. Любое касание руки атакующего игрока, приведшее к взятию ворот, теперь является нарушением. Жаль, конечно, но гол отменен по правилам.
А Романьоли мяча не коснулся, в отличие от бедра Кутроне. Так что к судье никаких претензий, в отличие от команды, умудрившейся едва не продуть, ведя в счете и играя в большинстве.
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
Причем не имеет значения, в каком положении находилась рука и было ли это касание случайным. Любое касание руки атакующего игрока, приведшее к взятию ворот, теперь является нарушением. Жаль, конечно, но гол отменен по правилам.
А Романьоли мяча не коснулся, в отличие от бедра Кутроне. Так что к судье никаких претензий, в отличие от команды, умудрившейся едва не продуть, ведя в счете и играя в большинстве.
Тут тоже гол Ребича нужно было отменять. Так что 1:1 для вас лучше, чем поражение. Грех жаловаться)
Тут тоже гол Ребича нужно было отменять. Так что 1:1 для вас лучше, чем поражение. Грех жаловаться)
Ибрагимовичу мяч поподает в "стык" тела и прижатой к нему руки в крамольном естественном положении - гол отменяют
Романьоли чисто выбивает мяч - пенальти
естественно Милан поплыл после этого
бред полный. вместо 2-0 имеем 1-1
Ибрагимовичу мяч поподает в "стык" тела и прижатой к нему руки в крамольном естественном положении - гол отменяют
Романьоли чисто выбивает мяч - пенальти
естественно Милан поплыл после этого
бред полный. вместо 2-0 имеем 1-1