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«Милан» не удержал победу над «Фиорентиной»

сегодня, 00:43
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 25-го тура Серии А «Милан» на выезде не удержал победу над «Фиорентиной». Счет в матче на 56-й минуте открыл нападающий «россонери» Анте Ребич, «фиалки» ответили на 84-й минуте точным ударом защитника Эрика Пульгара с пенальти.

В турнирной таблице «Милан» идет на 7-м месте (36 очков), «Фиорентина» на 13-й строчке (29 очков).

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Милан» 1:1 (0:0)
Голы: Пульгар 85 (пенальти) - Ребич 56

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола (Игор 73), Кастровилли (Кутроне 68), Пульгар, Данкан, Дальберт, Кьеза, Влахович
Главный тренер: Якини Джузеппе.

«Милан»: Доннарумма (Бегович 52), Конти, Габбиа (Мусаккьо 74), Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 80), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Беннасер 12, Чалханоглу 25, Касерес 76, Тео Эрнандес 85

Удаления: Дальберт 62

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

В прошлом туре обе команды добились побед.

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Lucky luciano
Lucky luciano ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:15
Опять Ювентус всё купил. Аха-ха)
при том,что в ворота Юве уже 8ой пеналь)и сегодня при сломанном варе судья его поставил)
Abbath
Abbath ответил altin
сегодня в 01:05
выражаясь словами классика, "судья продажная, .." и далее по тексту Ибрагимовичу мяч поподает в "стык" тела и прижатой к нему руки в крамольном естественном положении - гол отменяют Романьоли чисто выбивает мяч - пенальти естественно Милан поплыл после этого бред полный. вместо 2-0 имеем 1-1
Игра рукой в мяч является нарушением, если:игрок получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся его руки, и затем:
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
Причем не имеет значения, в каком положении находилась рука и было ли это касание случайным. Любое касание руки атакующего игрока, приведшее к взятию ворот, теперь является нарушением. Жаль, конечно, но гол отменен по правилам.
А Романьоли мяча не коснулся, в отличие от бедра Кутроне. Так что к судье никаких претензий, в отличие от команды, умудрившейся едва не продуть, ведя в счете и играя в большинстве.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:02
Опять Ювентус всё купил. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lucky luciano
сегодня в 00:59
все по правилам отменили...а милану позорно, играя в большинстве, еще и отскакивать на последней минуте
А ты гол Ребича видел? Там атака с фола началась.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил altin
сегодня в 00:58
выражаясь словами классика, "судья продажная, .." и далее по тексту Ибрагимовичу мяч поподает в "стык" тела и прижатой к нему руки в крамольном естественном положении - гол отменяют Романьоли чисто выбивает мяч - пенальти естественно Милан поплыл после этого бред полный. вместо 2-0 имеем 1-1
А почему не пишешь, что Милан голевую атаку с фола начал? Два года назад Манджукич забил Лацикам чистый гол, но судья на ВАРе отмотал 2 минуты и зафиксировал фол на начальной стадии атаки. В результате гол был отменён и Лацио одержал победу.
Тут тоже гол Ребича нужно было отменять. Так что 1:1 для вас лучше, чем поражение. Грех жаловаться)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 00:55
Жаль, но Фиорентина потеряла два очка. Концовку выиграли, но реализация подкачала. Нужно было Кальварезе раньше красную показать, она на них подействовала, как красная тряпка на быка.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил altin
сегодня в 00:51
выражаясь словами классика, "судья продажная, .." и далее по тексту Ибрагимовичу мяч поподает в "стык" тела и прижатой к нему руки в крамольном естественном положении - гол отменяют Романьоли чисто выбивает мяч - пенальти естественно Милан поплыл после этого бред полный. вместо 2-0 имеем 1-1
все по правилам отменили...а милану позорно, играя в большинстве, еще и отскакивать на последней минуте
altin
altin
сегодня в 00:48
выражаясь словами классика, "судья продажная, .." и далее по тексту
Ибрагимовичу мяч поподает в "стык" тела и прижатой к нему руки в крамольном естественном положении - гол отменяют
Романьоли чисто выбивает мяч - пенальти
естественно Милан поплыл после этого
бред полный. вместо 2-0 имеем 1-1
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