«Милан» не удержал победу над «Фиорентиной»

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сегодня, 00:43

В матче 25-го тура Серии А «Милан» на выезде не удержал победу над «Фиорентиной». Счет в матче на 56-й минуте открыл нападающий «россонери» Анте Ребич, «фиалки» ответили на 84-й минуте точным ударом защитника Эрика Пульгара с пенальти.

В турнирной таблице «Милан» идет на 7-м месте (36 очков), «Фиорентина» на 13-й строчке (29 очков).

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Милан» 1:1 (0:0)

Голы: Пульгар 85 (пенальти) - Ребич 56

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола (Игор 73), Кастровилли (Кутроне 68), Пульгар, Данкан, Дальберт, Кьеза, Влахович

Главный тренер: Якини Джузеппе.

«Милан»: Доннарумма (Бегович 52), Конти, Габбиа (Мусаккьо 74), Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 80), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Беннасер 12, Чалханоглу 25, Касерес 76, Тео Эрнандес 85

Удаления: Дальберт 62

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

В прошлом туре обе команды добились побед.