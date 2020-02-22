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«Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию»

сегодня, 22:25
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» уступила «Реалу Сосьедад» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» (40) располагается на четвертом месте, «Валенсия» (38) - восьмая.

Сан-Себастьян, стадион Аноэта

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 3:0 (2:0)
Голы: Мерино 12, Начо Монреаль 45+1, Янузай 48

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Начо Монреаль, Эдегор, Субельдия, Мерино, Янузай (Виллиан Жозе 72), Исак (Сангальи 84), Ойарсабаль (Муньос 89)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Валенсия»: Хауме, Васс, Диахаби, Мангала (Гильямон 46), Коста, Кондогбиа, Парехо, Ферран Торрес (Собрино Посуэло 80), Солер (Ли 65), Черышев, Гамейро
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждения: Мерино 38, Коста 88

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

Ранее «Барселона» разгромила «Эйбар».

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 23:18
По системе Аталанты.)
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Apsny
сегодня в 22:55
Аякс от Хетафк влетел в ЛЕ.
Потому что им та ЛЕ даром не нужна, так как и многим впрочем.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:53
Кто их уже не громил)))
Apsny
Apsny ответил Тео Джонс
сегодня в 22:49
Лучше бы Аякс прошел в плей офф, чем такая днищенская Валя
Аякс от Хетафк влетел в ЛЕ.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:47
Реал С на очень хорошем ходу!!!
Если не разберут команду после сезона, то могут норм шороху навести в ЛЧ!!!
А Валенсия вообще непонятная, против Реала и Барсё как играет, и как играет против более слабых и более статусных команд!?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:42
Гарай приболел..и началось...
4 поражения в последних 5-ти играх....три разгромных....14 пропущенных....
severnyj84
severnyj84
сегодня в 22:42
РС с победой!
Apsny
Apsny
сегодня в 22:32
Ну и днище, одни погромы.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 22:29
Лучше бы Аякс прошел в плей офф, чем такая днищенская Валя
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