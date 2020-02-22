«Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию»

«Валенсия» уступила «Реалу Сосьедад» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» (40) располагается на четвертом месте, «Валенсия» (38) - восьмая.
Сан-Себастьян, стадион Аноэта
«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 3:0 (2:0)
Голы: Мерино 12, Начо Монреаль 45+1, Янузай 48
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Начо Монреаль, Эдегор, Субельдия, Мерино, Янузай (Виллиан Жозе 72), Исак (Сангальи 84), Ойарсабаль (Муньос 89)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
«Валенсия»: Хауме, Васс, Диахаби, Мангала (Гильямон 46), Коста, Кондогбиа, Парехо, Ферран Торрес (Собрино Посуэло 80), Солер (Ли 65), Черышев, Гамейро
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждения: Мерино 38, Коста 88
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
Ранее «Барселона» разгромила «Эйбар».
Если не разберут команду после сезона, то могут норм шороху навести в ЛЧ!!!
А Валенсия вообще непонятная, против Реала и Барсё как играет, и как играет против более слабых и более статусных команд!?
Если не разберут команду после сезона, то могут норм шороху навести в ЛЧ!!!
А Валенсия вообще непонятная, против Реала и Барсё как играет, и как играет против более слабых и более статусных команд!?
4 поражения в последних 5-ти играх....три разгромных....14 пропущенных....
4 поражения в последних 5-ти играх....три разгромных....14 пропущенных....