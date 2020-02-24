Гвардиола: «„Ман Сити“ хочет подражать „Реалу“. Они меня восхищают»

Главный тренер «Манчестер Сити» похвалил «Реал» перед очным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Этот клуб меня невероятно восхищает. Они так много раз были в финале Лиги чемпионов, что я даже не знаю, сколько каждый раз из них поднимал этот трофей над головой. У «Манчестер Сити», может быть, только Клаудио Браво и побеждал в ЛЧ . Мы должны чувствовать желание победить в этом турнире. Однако необходимо быть самими собой в этом противостоянии на протяжении 180 минут. Это будет настоящая проверка. Футболисты, надевающие футболку «Реала», знают, что защищают историю этого клуба. В этом их особенность, а не в болельщиках или СМИ .

«Манчестер Сити» хочет подражать «Реалу», хотим копировать их. Хочу сказать после матча с ними, что мы были самими собой. Это является самым важным в таких соревнованиях. Мы должны попытаться выиграть на одном из самых красивых и престижных стадионов мира. Постараемся забить несколько голов. Если нам этого не удастся достичь, то похвалим их за игру и попробуем быть лучше к ответному матчу.

Для нас это будет превосходная встреча. Постараемся показать свой лучший футбол против команды, которая является королем этого турнира. Они выигрывали Лигу чемпионов 13 раз.