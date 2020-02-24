Гвардиола: «„Ман Сити“ хочет подражать „Реалу“. Они меня восхищают»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил «Реал» перед очным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов:
Этот клуб меня невероятно восхищает. Они так много раз были в финале Лиги чемпионов, что я даже не знаю, сколько каждый раз из них поднимал этот трофей над головой. У «Манчестер Сити», может быть, только Клаудио Браво и побеждал в ЛЧ. Мы должны чувствовать желание победить в этом турнире. Однако необходимо быть самими собой в этом противостоянии на протяжении 180 минут. Это будет настоящая проверка. Футболисты, надевающие футболку «Реала», знают, что защищают историю этого клуба. В этом их особенность, а не в болельщиках или СМИ.
«Манчестер Сити» хочет подражать «Реалу», хотим копировать их. Хочу сказать после матча с ними, что мы были самими собой. Это является самым важным в таких соревнованиях. Мы должны попытаться выиграть на одном из самых красивых и престижных стадионов мира. Постараемся забить несколько голов. Если нам этого не удастся достичь, то похвалим их за игру и попробуем быть лучше к ответному матчу.
Для нас это будет превосходная встреча. Постараемся показать свой лучший футбол против команды, которая является королем этого турнира. Они выигрывали Лигу чемпионов 13 раз.
Ранее Гвардиола прокомментировал слухи, что нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Реал».
Пеп молодец, даже сам понимает, что те ЛЧ "Барселоны" были подарены Эвребе и Бузаккой, и не задирает нос насчет величия "Барселоны"))
Пеп молодец, даже сам понимает, что те ЛЧ "Барселоны" были подарены Эвребе и Бузаккой, и не задирает нос насчет величия "Барселоны"))