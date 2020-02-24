Крауч: «В Фернандеше есть немного высокомерия, именно это МЮ и нужно было»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» высоко отозвался об игре новичка «Манчестер Юнайтед» полузащитника .

Он поднял болельщикам настроение, выглядит как лидер. В нем есть немного высокомерия, именно это МЮ и нужно было. Он видит пасы, у него большой их диапазон. Он очень подвижный.

Фернандеш способен вскрывать оборону, в этом смысле он похож на Хуана Мату. Но Мата не может забежать за спину, пользоваться свои же темпом и заработать такой пенальти.

Бруну внушает доверие другим игрокам. Я бы хотел быть форвардом под его навесы. Фанатам нравится каждая минута его игры.