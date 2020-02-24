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Крауч: «В Фернандеше есть немного высокомерия, именно это МЮ и нужно было»

сегодня, 11:44
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч высоко отозвался об игре новичка «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бруну Фернандеша.

Он поднял болельщикам настроение, выглядит как лидер. В нем есть немного высокомерия, именно это МЮ и нужно было. Он видит пасы, у него большой их диапазон. Он очень подвижный.

Фернандеш способен вскрывать оборону, в этом смысле он похож на Хуана Мату. Но Мата не может забежать за спину, пользоваться свои же темпом и заработать такой пенальти.

Бруну внушает доверие другим игрокам. Я бы хотел быть форвардом под его навесы. Фанатам нравится каждая минута его игры.

В прошедшем матче МЮ против «Уотфорда» (3:0) Фернандеш забил свой дебютный гол с пенальти за новую команду.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:05
ну парень подает действительно отлично, и Крауч бы в качестве форварда зарешал бы при таком подающем. А так у них... Марсиаль.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:56
Как бы это высокомерие боком не вышло для МЮ.
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