Де Брюйне: «Если „Ман Сити“ не выиграет ЛЧ, то нас назовут неудачниками»

Полузащитник «Манчестер Сити» порассуждал о важности Лиги чемпионов для «горожан» перед первой встречей с «Реалом» в рамках 1/8 финала:

«Реал», конечно, является фаворитом в нашем противостоянии. Они больше всех выигрывали Лигу чемпионов. Мы будем играть в свой футбол и действовать в атакующем стиле. Постараемся их победить и поставить «Реал» под давление.

Нас опять назовут неудачниками, если не выиграем ЛЧ . Последние 5 лет все только так и говорят про нас. Это единственный турнир, который мы не выигрывали. «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом турнире. Однако бывает, что есть команды, которые играют лучше нас. Например, «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ .

Мы поедем в Мадрид за победой. Однако нельзя загадывать далеко вперед.