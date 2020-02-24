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Де Брюйне: «Если „Ман Сити“ не выиграет ЛЧ, то нас назовут неудачниками»

сегодня, 11:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити26.02.2020 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне порассуждал о важности Лиги чемпионов для «горожан» перед первой встречей с «Реалом» в рамках 1/8 финала:

«Реал», конечно, является фаворитом в нашем противостоянии. Они больше всех выигрывали Лигу чемпионов. Мы будем играть в свой футбол и действовать в атакующем стиле. Постараемся их победить и поставить «Реал» под давление.

Нас опять назовут неудачниками, если не выиграем ЛЧ. Последние 5 лет все только так и говорят про нас. Это единственный турнир, который мы не выигрывали. «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом турнире. Однако бывает, что есть команды, которые играют лучше нас. Например, «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ.

Мы поедем в Мадрид за победой. Однако нельзя загадывать далеко вперед.

Ранее свое мнение о матче с «Ман Сити» высказал форвард «Реала» Карим Бензема

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:17
Скорее всего не выиграют.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:11
Нужно полностью выложиться в ЛЧ, дабы утереть нос УЕФА!
Alpribas
Alpribas
сегодня в 12:00
Похоже на это.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:58
Если "Реал" пройдут, то шанс появится.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:48
Значит опять назовут.
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