Коке: «Скоро Фелиш покажет игру, которую все хотят от него видеть»

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился мнением об амбициях своего партнера по команде Жоау Фелиша.
Все могут видеть, чего все ждут от Жоау. Он еще молодой парень, которому есть куда расти. Большому количеству хороших игроков приходилось адаптироваться к «Атлетико», это не так просто.
Если он будет слушать тренера и партнеров по команде, то станет прекрасным игроком. Ему не повезло с травмами, но я уверен, что скоро Жоау покажет игру, которую все хотят видеть.
Вчерашний матч против «Вильярреала» (3:1), в котором Жоау забил свой 5-й гол за «матрасников», стал для него первым с 26 января. Игрок пропускал матчи из-за мышечного повреждения.