ГлавнаяНовости

Коке: «Скоро Фелиш покажет игру, которую все хотят от него видеть»

сегодня, 10:52
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился мнением об амбициях своего партнера по команде Жоау Фелиша.

Все могут видеть, чего все ждут от Жоау. Он еще молодой парень, которому есть куда расти. Большому количеству хороших игроков приходилось адаптироваться к «Атлетико», это не так просто.

Если он будет слушать тренера и партнеров по команде, то станет прекрасным игроком. Ему не повезло с травмами, но я уверен, что скоро Жоау покажет игру, которую все хотят видеть.

Вчерашний матч против «Вильярреала» (3:1), в котором Жоау забил свой 5-й гол за «матрасников», стал для него первым с 26 января. Игрок пропускал матчи из-за мышечного повреждения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Михайличенко: «ВАР должен работать на каждой игре чемпионата Украины»
Сегодня, 12:19 Комментарии0
Гвардиола: «„Ман Сити“ хочет подражать „Реалу“. Они меня восхищают»
Сегодня, 12:11 Комментарии2
Крауч: «В Фернандеше есть немного высокомерия, именно это МЮ и нужно было»
Сегодня, 11:44 Комментарии2
Гаттузо: «У нас не должно быть никакого страха перед „Барселоной“»
Сегодня, 11:28 Комментарии4
Гомеш: «Рад вернуться на поле, поддержка людей придала мне уверенность»
Сегодня, 11:24 Комментарии0
Де Брюйне: «Если „Ман Сити“ не выиграет ЛЧ, то нас назовут неудачниками»
Сегодня, 11:13 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:29
Пока такое ощущение, что у него нет нормального взаимопонимания на поле с партнерами. Возможно и психологически на него давит тот факт, что его купили за большие деньги, а он пока своей игрой им не соответствует и все партнеры тоже это видят
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:13
Долга адаптируется.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100