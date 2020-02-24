Коке: «Скоро Фелиш покажет игру, которую все хотят от него видеть»

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился мнением об амбициях своего партнера по команде .

Все могут видеть, чего все ждут от Жоау. Он еще молодой парень, которому есть куда расти. Большому количеству хороших игроков приходилось адаптироваться к «Атлетико», это не так просто.

Если он будет слушать тренера и партнеров по команде, то станет прекрасным игроком. Ему не повезло с травмами, но я уверен, что скоро Жоау покажет игру, которую все хотят видеть.