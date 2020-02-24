Гаттузо: «У нас не должно быть никакого страха перед „Барселоной“»

Главный тренер «Наполи» поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Нам противостоит отличная команда, состоящая из отличных игроков. Мы знаем, что будет трудно, но для меня и моей команды это повод для гордости - встретиться с командой, которая сильнее нас, которая за последние 10-15 лет была одной из лучших команд в мире. У нас не должно быть никакого страха: мы должны уважать их и играть в свою собственную игру с настроем и достоинством.