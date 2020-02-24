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Гаттузо: «У нас не должно быть никакого страха перед „Барселоной“»

сегодня, 11:28
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Нам противостоит отличная команда, состоящая из отличных игроков. Мы знаем, что будет трудно, но для меня и моей команды это повод для гордости - встретиться с командой, которая сильнее нас, которая за последние 10-15 лет была одной из лучших команд в мире. У нас не должно быть никакого страха: мы должны уважать их и играть в свою собственную игру с настроем и достоинством.

Ранее стало известно, что матч между «Наполи» и «Барсой» рассудит немецкая бригада арбитров. 

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ДСА
ДСА
сегодня в 12:16
Выйдут и спокойно проиграют.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:50
Лучше бы ничего не говорил.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:45
Типа мотиватор...
Mangur
Mangur
сегодня в 11:44
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