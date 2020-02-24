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Помощник Симеоне Херман Бургос может покинуть «Атлетико»

сегодня, 11:03

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что его помощник Херман Бургос может покинуть мадридский клуб:

Мы знакомы с Бургосом уже 24 года и понимаем друг друга хорошо. Работая вместе, мы понимаем, чего хотим. Когда он руководит командой, то мы всегда побеждаем. В отличие от меня он привносит в команду спокойствие.

Уже говорил, что когда Херману нужно будет объясниться, то он сделает это.

Напомним, что Бургос руководил «матрасниками» в матче с «Вильярреалом» из-за дисквалификации Симеоне. По информации СМИ, Бургос скоро может покинуть «Атлетико».

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RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:09
Брутальный мужик. Всегда думал, что он идет в комплекте с Эль Чоло
Верг
Верг
сегодня в 11:52
Бургос запасным вратарем был в 98-м, а стоял тогда будущий реальный сектант Роа
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:26
Текст интервью не соответствует заголовку
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:12
Жаль, у Диего могут возникнуть проблемы.
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