Помощник Симеоне Херман Бургос может покинуть «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» заявил, что его помощник Херман Бургос может покинуть мадридский клуб:

Мы знакомы с Бургосом уже 24 года и понимаем друг друга хорошо. Работая вместе, мы понимаем, чего хотим. Когда он руководит командой, то мы всегда побеждаем. В отличие от меня он привносит в команду спокойствие.

Уже говорил, что когда Херману нужно будет объясниться, то он сделает это.