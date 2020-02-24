Помощник Симеоне Херман Бургос может покинуть «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что его помощник Херман Бургос может покинуть мадридский клуб:
Мы знакомы с Бургосом уже 24 года и понимаем друг друга хорошо. Работая вместе, мы понимаем, чего хотим. Когда он руководит командой, то мы всегда побеждаем. В отличие от меня он привносит в команду спокойствие.
Уже говорил, что когда Херману нужно будет объясниться, то он сделает это.
Напомним, что Бургос руководил «матрасниками» в матче с «Вильярреалом» из-за дисквалификации Симеоне. По информации СМИ, Бургос скоро может покинуть «Атлетико».