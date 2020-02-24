Симеоне может возглавить «Баварию»

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сегодня, 14:27

Главный тренер «Атлетико» может сменить клуб ближайшим летом.

Испанские СМИ сообщают, что наставник «Баварии» по окончании сезона покинет мюнхенский клуб.

Основным кандидатом на его замену является Симеоне. Мюнхенцы намерены заключить со специалистом долгосрочный контракт.