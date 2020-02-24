Симеоне может возглавить «Баварию»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может сменить клуб ближайшим летом.
Испанские СМИ сообщают, что наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик по окончании сезона покинет мюнхенский клуб.
Основным кандидатом на его замену является Симеоне. Мюнхенцы намерены заключить со специалистом долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что аргентинский наставник может возглавить «Челси» или ПСЖ.
Может ты неоправданно пессимистично взглянул на предполагаемый альянс?!..:))
Может ты неоправданно пессимистично взглянул на предполагаемый альянс?!..:))