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Симеоне может возглавить «Баварию»

сегодня, 14:27

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может сменить клуб ближайшим летом.

Испанские СМИ сообщают, что наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик по окончании сезона покинет мюнхенский клуб.

Основным кандидатом на его замену является Симеоне. Мюнхенцы намерены заключить со специалистом долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что аргентинский наставник может возглавить «Челси» или ПСЖ.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 15:22
Если уж переходить, то в Челси.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 15:20
Немцы практичны и скорее всего это утка)
particular
particular ответил MaxRnD
сегодня в 15:19
Возглавить, чтобы похоронить ?
Макс, привет и с праздником!
Может ты неоправданно пессимистично взглянул на предполагаемый альянс?!..:))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:17
Какие-то совершенно разные стили и философия футбола у Баварии и Симеоне.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 15:14
Возглавить, чтобы похоронить ?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:01
Ого, а как же Атлетико.
particular
particular
сегодня в 14:56
Может получится гремучая смесь..:)) Но для этого должны сложится некоторые обстоятельства... Хотя, немцы настойчивы, но избирательны...
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:46
У него в атлетико всё нормально вроде, зачем его менять клуб
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:29
Автобус с сосисками будет)
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