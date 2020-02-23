Анчелотти: «Артета учился у Гвардиолы, он накопил много знаний»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что не считает проблемой отсутствие богатого опыта работы у наставника «Арсенала» Микеля Артеты. Вскоре «ириски» и «канониры» встретятся в матче 27-го тура АПЛ.
Когда ты начинаешь, у тебя нет опыта, но у всех в мире, кто начинает какую-то работу, нет опыта. Однако опыт не так важен, более важно иметь знания. Благодаря тому, что Артета учился у такого фантастического тренера, как Гвардиола, думаю, он накопил много знаний.
Отметим, что ранее Анчелотти высказался о своем подопечном – вратаре «Эвертона» Джордане Пикфорде.