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Артета: «Могу лишь похвалить игроков „Арсенала“, они очень стараются»

сегодня, 08:49
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон19:30 Не начался

Наставник «Арсенала» Микель Артета отдал должное игрокам своей команды в преддверии матча с «Эвертоном» в 27-м туре АПЛ.

Мы должны чувствовать, что готовы к борьбе, не только, когда у нас мяч, но и тогда, когда у нас его нет. В таком случае нам следует играть с тем же отношением и агрессией. Игроки так и делают. Я могу лишь похвалить их, поскольку они очень стараются – временами у нас может получаться лучше или хуже, но у игроков большое желание.

Отметим, что незадолго до встречи «Арсенал» – «Эвертон» главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти поделился мнением об Артете.

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