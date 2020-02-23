Артета: «Могу лишь похвалить игроков „Арсенала“, они очень стараются»

Наставник «Арсенала» отдал должное игрокам своей команды в преддверии матча с «Эвертоном» в 27-м туре АПЛ .

Мы должны чувствовать, что готовы к борьбе, не только, когда у нас мяч, но и тогда, когда у нас его нет. В таком случае нам следует играть с тем же отношением и агрессией. Игроки так и делают. Я могу лишь похвалить их, поскольку они очень стараются – временами у нас может получаться лучше или хуже, но у игроков большое желание.