Лаос рассудит «Реал» и «Барселону»

Стал известен главный арбитр поединка 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».
Встречу обслужит Матеу Лаос. Напомним, что матч состоится 1 марта в 23:00 по мск времени.
Стал известен главный арбитр поединка 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».
Встречу обслужит Матеу Лаос. Напомним, что матч состоится 1 марта в 23:00 по мск времени.
Это тот самый вратарь который удалил Дембеле, потому что ему показалось что его назвали "плохим арбитром"
Короче цирк обеспечен, Перес опять постарался.
Это тот самый вратарь который удалил Дембеле, потому что ему показалось что его назвали "плохим арбитром"
Короче цирк обеспечен, Перес опять постарался.