Лаос рассудит «Реал» и «Барселону»

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сегодня, 17:55

Стал известен главный арбитр поединка 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Встречу обслужит Матеу Лаос. Напомним, что матч состоится 1 марта в 23:00 по мск времени.