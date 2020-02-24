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Лаос рассудит «Реал» и «Барселону»

сегодня, 17:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона01.03.2020 в 23:00 Не начался

Стал известен главный арбитр поединка 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Встречу обслужит Матеу Лаос. Напомним, что матч состоится 1 марта в 23:00 по мск времени.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 18:20
опять барсучий судья!!
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 18:18
Удачи Каталонии... пора на место поставить голубцов мадридских...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:18
Перес и тут подсуетился. Понятно, в чью сторону свистеть будет
MORGENSHTERN
MORGENSHTERN ответил Belgie2009
сегодня в 18:08
После таких свистунов как Маленько, Айтекин, Евреби, Штарк, Базука, вот нечего не страшно))
Остался Лаос со своей ласосиной для мадридского кренделя.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 18:06
Опять Лаос?
Это тот самый вратарь который удалил Дембеле, потому что ему показалось что его назвали "плохим арбитром"
Короче цирк обеспечен, Перес опять постарался.
Belgie2009
Belgie2009 ответил ilyafrom
сегодня в 18:04
Ого у Шейхсити есть болельщики ахаха))
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 18:04
После таких свистунов как Маленько, Айтекин, Евреби, Штарк, Базука, вот нечего не страшно))
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 18:03
Без разницы кто судит. Реалу конец. Зидана на выход
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