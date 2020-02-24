Пике: «„Барселона“ не является фаворитом Лиги чемпионов»

Защитник «Барселоны» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что каталонцы не являются фаворитами этого турнира:

Раньше мы считались фаворитами Лиги чемпионов, однако сейчас это не так.

Будем двигаться шаг за шагом. Сначала «Наполи». У нас много примеров, когда хорошо показываем себя в плей-офф, а потом проваливаемся. Необходимо идти от игры к игре.

Никогда не забудем поражения от «Ливерпуля» и «Ромы». Они были очень болезненны для нас. Но даже из худших поражений необходимо извлекать положительные моменты и идти дальше. Мы знаем, что можем справиться. Кое-чему научились за последнее время.