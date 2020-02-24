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Пике: «„Барселона“ не является фаворитом Лиги чемпионов»

сегодня, 21:17
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Барселоны» Жерар Пике перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что каталонцы не являются фаворитами этого турнира:

Раньше мы считались фаворитами Лиги чемпионов, однако сейчас это не так.

Будем двигаться шаг за шагом. Сначала «Наполи». У нас много примеров, когда хорошо показываем себя в плей-офф, а потом проваливаемся. Необходимо идти от игры к игре.

Никогда не забудем поражения от «Ливерпуля» и «Ромы». Они были очень болезненны для нас. Но даже из худших поражений необходимо извлекать положительные моменты и идти дальше. Мы знаем, что можем справиться. Кое-чему научились за последнее время.

Ранее свое мнение о «Барселоне» высказал главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо

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Все комментарии
070maks
070maks
сегодня в 22:58
открыл Америку
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:42
Главный фаворит Реал но может Сетьен порвать всех,всякое бывает..Сетьен не муравей и Слон.
VIPded
VIPded
сегодня в 22:42
Занятная нонче ЛЧ... Тем и хороша!)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:30
Что скажут Ыксперты, типа dadada?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:13
Роме вы по делу проиграли, по всем статьям. А вот Ливер проморгали на ровном месте или слили
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:59
Шакирыч каяться начал)
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 21:54
Ливер и Мс главные фавориты
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:46
На мой, как всегда субъективный взгляд, каждый из игроков, выступающих в клубах подобного уровня может задвинуть похожую речь. Лично мне интересен "ПСЖ" и терпение владельцев.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:44
Игра конечно оптимизма не вызывает.
Artuom
Artuom
сегодня в 21:42
Да неужели?))
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 21:39
Все сильные, всё может произойти.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:19
Ливерпуль фаворит
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