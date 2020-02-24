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Мюллер: «„Бавария“ потеряла контроль над игрой после ухода Гвардиолы»

сегодня, 20:15

Форвард «Баварии» Томас Мюллер заметил, что мюнхенцы больше так не контролируют мяч, как это было при нынешнем главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле:

Для меня очень важна структура игры. Все должно работать как часовой механизм. Я не тот, кто возьмет и вдруг обведет трех игроков. Мне гораздо легче влиять на игру, когда мы держим мяч и контролируем ход матча. Однако мы потеряли контроль, который был при Гвардиоле. Казалось, что наша игра напоминала дикий Запад. У меня было ощущение, что в наших встречах может произойти все, что угодно. Может быть, это делало матч более интересным для зрителей.

Ранее Мюллер порассуждал о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом. 

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ДСА
ДСА
сегодня в 21:13
Не в тренере дело.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 20:49
О вкусах конечно не спорят, но мне больше Бавария - Хайнкесса нравилась, которая сметала всё на своем пути к финалу Лиги Чемпионов 2013 года...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:20
Каждый тренер строит игру по своему усмотрению.
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