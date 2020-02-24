Мюллер: «„Бавария“ потеряла контроль над игрой после ухода Гвардиолы»

Форвард «Баварии» заметил, что мюнхенцы больше так не контролируют мяч, как это было при нынешнем главном тренере «Манчестер Сити» :

Для меня очень важна структура игры. Все должно работать как часовой механизм. Я не тот, кто возьмет и вдруг обведет трех игроков. Мне гораздо легче влиять на игру, когда мы держим мяч и контролируем ход матча. Однако мы потеряли контроль, который был при Гвардиоле. Казалось, что наша игра напоминала дикий Запад. У меня было ощущение, что в наших встречах может произойти все, что угодно. Может быть, это делало матч более интересным для зрителей.