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Сетьен: «„Барселона“ держит в голове матчи с „Ромой“ и „Ливерпулем“»

вчера, 22:32
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением перед предстоящей встречей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи»:

Все команды в Лиге чемпионов стараются показать свой максимум, поэтому я жду лучшей версии «Наполи». Мы уже видели, на что они способны. У меня есть мотивация, ведь это мой первый матч в Лиге чемпионов. Жду захватывающей игры в Неаполе. Нет лучшего сценария для дебюта, чем матч на таком страстном стадионе.

Встречи с «Ромой» и «Ливерпулем»? Мы об этом говорили мало, но держим это в голове. У нас были тяжелые матчи, однако уверен, что движемся в правильном направлении.

Коронавирус? Беспокоюсь о всех пострадавших, а не о своей команде. Надеюсь, что это закончится как можно быстрее. Ведь такое может случиться с каждым. Мы прошли только одну проверку. Сразу после прилета померяли температуру.

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Nursultan_rma
Nursultan_rma
вчера в 22:49
Еще запасной можете держать в голове матч барса псж
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 22:38
У Барселоны заложены традиции, не стоит их менять. 3:0 или 4:0 подойдёт)
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