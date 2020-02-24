Гаттузо: «Месси является лучшим игроком в мире»

Главный тренер «Наполи» поделился мнением о форварде «Барселоны» .

Я читал СМИ . Они пишут, что мы должны закрыть Месси. Однако дело не только в нем.

Лоренцо Инсинье заявил, что Лионель прекрасный игрок. Однако Месси хорош не только на поле. Если учитывать его карьеру, то он является величайшим футболистом.

Он сотворяет такие вещи, которые можно повторить только на PlayStation. Месси является лучшим футболистом мира на протяжении многих лет.