Гаттузо: «Месси является лучшим игроком в мире»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
Я читал СМИ. Они пишут, что мы должны закрыть Месси. Однако дело не только в нем.
Лоренцо Инсинье заявил, что Лионель прекрасный игрок. Однако Месси хорош не только на поле. Если учитывать его карьеру, то он является величайшим футболистом.
Он сотворяет такие вещи, которые можно повторить только на PlayStation. Месси является лучшим футболистом мира на протяжении многих лет.
Ранее Гаттузо заявил, что «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «сине-гранатовых» должен играть в свой футбол.