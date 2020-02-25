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«Челси» обыграл «Тоттенхэм», «Ман Сити» - «Лестер» . Итоги 27-го тура АПЛ

сегодня, 01:44

Завершился 27-й тур чемпионата Англии.

«Челси» - «Тоттенхэм» - 2:1
Голы: Жиру 15, Алонсо 48 - Рюдигер 89 (автогол)

«Лестер Сити» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: Габриэль Жезус 80

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» - 3:2
Голы: Вейналдум 9, Салах 68, Мане 81 - Диоп 12, Форнальс 54

«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» - 3:0
Голы: Фернандеш 42 (пенальти), Марсьяль 58, Гринвуд 75

«Арсенал» - «Эвертон» - 3:2
Голы: Нкетиа 27, Обамеянг 33, Обамеянг 46 - Калверт-Льюин 1, Ришарлисон 45+4

«Бернли» - «Борнмут» - 3:0
Голы: Выдра 53, Родригес 61 (пенальти), Макнил 87

«Шеффилд Юнайтед» - «Брайтон» - 1:1
Голы: Стивенс 26 - Мопе 30

«Кристал Пэлас» - «Ньюкасл» - 1:0
Гол: ван Анхольт 44
Удаления: нет - Лацаро 90+5

«Саутгемптон» - «Астон Вилла» - 2:0
Голы: Лонг 8, Армстронг 90+5

«Вулверхэмптон» - «Норвич Сити» - 3:0
Голы: Жота 19, Жота 30, Хименес 50

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:55
Хороший тур
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