«Челси» обыграл «Тоттенхэм», «Ман Сити» - «Лестер» . Итоги 27-го тура АПЛ

Завершился 27-й тур чемпионата Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» - 2:1
Голы: Жиру 15, Алонсо 48 - Рюдигер 89 (автогол)
«Лестер Сити» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: Габриэль Жезус 80
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» - 3:2
Голы: Вейналдум 9, Салах 68, Мане 81 - Диоп 12, Форнальс 54
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» - 3:0
Голы: Фернандеш 42 (пенальти), Марсьяль 58, Гринвуд 75
«Арсенал» - «Эвертон» - 3:2
Голы: Нкетиа 27, Обамеянг 33, Обамеянг 46 - Калверт-Льюин 1, Ришарлисон 45+4
«Бернли» - «Борнмут» - 3:0
Голы: Выдра 53, Родригес 61 (пенальти), Макнил 87
«Шеффилд Юнайтед» - «Брайтон» - 1:1
Голы: Стивенс 26 - Мопе 30
«Кристал Пэлас» - «Ньюкасл» - 1:0
Гол: ван Анхольт 44
Удаления: нет - Лацаро 90+5
«Саутгемптон» - «Астон Вилла» - 2:0
Голы: Лонг 8, Армстронг 90+5
«Вулверхэмптон» - «Норвич Сити» - 3:0
Голы: Жота 19, Жота 30, Хименес 50