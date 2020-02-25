РБ разгромил «Шальке», Холанд снова забил. Итоги 23-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 23-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» - «Падерборн» - 3:2
Голы: Гнабри 25, Левандовски 70, Левандовски 88 - Србени 44, Михель 75
«Вердер» - «Боруссия» Д - 0:2
Голы: Загаду 52, Холанд 66
«Шальке-04» - «РБ Лейпциг» - 0:5
Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 67, Анхелино 80, Форсберг 89
«Боруссия» М - «Хоффенхайм» - 1:1
Голы: Гинтер 11, Рибейро 90+2
«Герта» - «Кельн» 0:5
Голы: Кордоба 4, Кордоба 22, Кайнц 37, Кайнц 62, Ут 69
«Фрайбург» - «Фортуна» - 0:2
Голы: Хоффман 37, Томми 61
«Байер» - «Аугсбург» - 2:0
Голы: Диаби 25, Амири 59
«Вольфсбург» - «Майнц» - 4:0
Голы: Брекало 21, Штеффен 45, Герардт 49, Штеффен 68
«Айнтрахт» - «Унион» - 1:2
Голы: Хюбнер 79 (автогол) - Андерссон 49, Н'Дика 67 (автогол)