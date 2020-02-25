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РБ разгромил «Шальке», Холанд снова забил. Итоги 23-го тура Бундеслиги

сегодня, 01:25

Завершились матчи 23-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» - «Падерборн» - 3:2
Голы: Гнабри 25, Левандовски 70, Левандовски 88 - Србени 44, Михель 75

«Вердер» - «Боруссия» Д - 0:2
Голы: Загаду 52, Холанд 66

«Шальке-04» - «РБ Лейпциг» - 0:5
Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 67, Анхелино 80, Форсберг 89

«Боруссия» М - «Хоффенхайм» - 1:1
Голы: Гинтер 11, Рибейро 90+2

«Герта» - «Кельн» 0:5
Голы: Кордоба 4, Кордоба 22, Кайнц 37, Кайнц 62, Ут 69

«Фрайбург» - «Фортуна» - 0:2
Голы: Хоффман 37, Томми 61 

«Байер» - «Аугсбург» - 2:0
Голы: Диаби 25, Амири 59

«Вольфсбург» - «Майнц» - 4:0
Голы: Брекало 21, Штеффен 45, Герардт 49, Штеффен 68

«Айнтрахт» - «Унион» - 1:2
Голы: Хюбнер 79 (автогол) - Андерссон 49, Н'Дика 67 (автогол)

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