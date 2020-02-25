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Ван дер Варт рассказал о своей вражде с Ибрагимовичем

сегодня, 09:59

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт рассказал о своей вражде со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Ибрагимович? Аа, да… Мой большой друг (смеётся). Его трансфер в «Аякс» получился громким. Он думал, что будет королём, хотя не был настолько хорош. Знаете, бывают детали, по которым понимаешь: не мой тип людей. Такие моменты… Я играл против сборной Швеции, и он разбил мою лодыжку, а потом смеялся. Было понятно, что либо он должен уйти из «Аякса», либо я. В результате он отправился в «Ювентус». Хотя, оглядываясь на его карьеру, он один из лучших нападающих, и это вызывает уважение. Пускай даже мы не лучшие друзья.

Ранее ван дер Варт поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком

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Все комментарии
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответил cska vperiod
сегодня в 10:47
Молись богу, что Ибра соасем не сломал тебя хотя признаюсь Рафаэлю отношусь крайне уважительно.
А должен был сломать??
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:42
Молись богу, что Ибра соасем не сломал тебя хотя признаюсь Рафаэлю отношусь крайне уважительно.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 10:03
Кто бы ибрагимовичу что-нибудь сломал...
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