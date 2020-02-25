ГлавнаяНовости

Инсинье: «Месси - лучший в мире, однако Марадона божественен»

сегодня, 10:14

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попытался сравнить двух великих аргентинских форвардов - Диего Марадону и Лионеля Месси

У меня недавно было интервью, в котором я сказал, что Месси - лучший игрок в мире.

Однако я не хочу его сравнивать с Марадоной. Марадона божественен для неаполитанцев, при все уважении к Месси, который сейчас лучший. 

Ранее Инсинье поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Румменигге: «Надеюсь, в решающие недели Коутиньо найдёт свою игру»
Сегодня, 10:47 Комментарии1
Аньелли: «Беззаботность - главный плюс „Лацио“»
Сегодня, 10:41 Комментарии1
Вернер: «Нам с Левандовски стоит следить, чтобы Холанд не обошёл нас»
Сегодня, 10:38 Комментарии3
Аньелли: «Аллегри - мой друг, я встречался с ним на прошлой неделе»
Сегодня, 10:35 Комментарии1
Аньелли: «Я бы слукавил, если бы сказал, что не думаю о Гвардиоле»
Сегодня, 10:27 Комментарии3
Трент: «Клопп дает нам свободу, он понимает лучшие качества футболистов»
Сегодня, 10:08 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:50
Хоть один гнома отвёл.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 10:40
Удачи вам. Наполи и Аталанта - надежда Италии в этой ЛЧ.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 10:26
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:18
    Король эйбаров
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100