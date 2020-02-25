Инсинье: «Месси - лучший в мире, однако Марадона божественен»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попытался сравнить двух великих аргентинских форвардов - Диего Марадону и Лионеля Месси.
У меня недавно было интервью, в котором я сказал, что Месси - лучший игрок в мире.
Однако я не хочу его сравнивать с Марадоной. Марадона божественен для неаполитанцев, при все уважении к Месси, который сейчас лучший.
Ранее Инсинье поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Как только назначат штрафной в ворота "Уэски" или "Леганеса", игроки такие: "Помолимся, чтобы Великий Король Осасун попал, тогда он будет в хорошем настроении после матча и одарит нас божественной футболкой!", становятся на колени, и Месси, не будь дурак, бьет.
В итоге игроки "Уэски" или "Леганеса" получают божественную футболку всего за 3-4 мяча в свои ворота и потом разные "Эйбары" могут гордо писать: "Как мы рады, что Король забил нам сегодня 4 мяча, в следующий раз мы раздвинем булки еще шире и получим 7-8!"
Как только назначат штрафной в ворота "Уэски" или "Леганеса", игроки такие: "Помолимся, чтобы Великий Король Осасун попал, тогда он будет в хорошем настроении после матча и одарит нас божественной футболкой!", становятся на колени, и Месси, не будь дурак, бьет.
В итоге игроки "Уэски" или "Леганеса" получают божественную футболку всего за 3-4 мяча в свои ворота и потом разные "Эйбары" могут гордо писать: "Как мы рады, что Король забил нам сегодня 4 мяча, в следующий раз мы раздвинем булки еще шире и получим 7-8!"