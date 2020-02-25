Инсинье: «Месси - лучший в мире, однако Марадона божественен»

Нападающий «Наполи» попытался сравнить двух великих аргентинских форвардов - и .

У меня недавно было интервью, в котором я сказал, что Месси - лучший игрок в мире.

Однако я не хочу его сравнивать с Марадоной. Марадона божественен для неаполитанцев, при все уважении к Месси, который сейчас лучший.